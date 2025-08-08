Božo Kovačević, nekadašnji veleposlanik u Moskvi, nedavno je izdao knjigu Ruske teme koja kontekstualizira rusku povijest i događaje koji su je doveli do toga gdje je danas. Kako gleda na summit Trumpa i Putina, kao i najavljenu "potpunu okupaciju" Gaze razgovarao je s našom Ninom Kljenak u Novom danu.
Gdje su crvene linije Putinovog strpljenja?
Po prvim informacijama iz Kremlja, summit će se održati "narednih dana", a za lokaciju se spominju Ujedinjeni Arapski Emirati.
"Problem je u tome što SAD i Rusija nemaju iste prioritete", započinje Božo Kovačević. Trump želi mir - sada, dok Putin želi normalizaciju odnosa s Amerikom kao preduvjet za riješavanje problema u Ukrajini", govori i ističe da se trenutno "na stolu" nalaze dva prijedloga - "oba su prijedlozi ukrajinske kapitulacije."
Smatra da je Putin "opasno iskušavao granice Trumpovog strpljenja", no da je i sam morao od nečega odstupiti kako bi uopće bilo moguće dogovoriti sastanak dvojice lidera.
"Takvi sastanci se ne događaju ako prethodno nije dogovoreno barem nešto što će biti rezultat tog sastanka", govori. Pretpostavlja da i zna o čemu je riječ:
"To bi mogao biti ruski pristanak na prestanak korištenja dugometnog oružja na teritorij Ukrajine. No moramo znati da je i Ukrajina stekla sposobnosti uništavanje ciljeva u unutrašnjosti Rusije. Tako da bi to opet bilo pogodovanje Rusiji koja se, izgleda, ne može u potpunosti braniti od ukrajinskih napada."
O zamrzavanju teritorija
Spominje i zamrzavanje teritorija. Radi se o dijelovima koji ne bi bili priznati, već "zamrznuti 99 godina".
"To je izravni američki prijedlog koji podrazumijeva da Krim postane dio Ruske Federacije, a četiri okupirana teritorija ostanu pod ruskom kontrolom, neovisno o tome što Rusija nije u potpunosti ovladala tim teritorijima", pojašnjava pa dodaje i slijedeće:
"Putin je isforsirao promjenu Ustava RF i proglasio je Donjeck, Luhansk, Zaporižje i Herson dijelovima teritorija. Znači, ako pristane na sporazum i zamrzavanje, to bi značilo da se odriče tih teritorija", govori.
Europski glas je irelevantan
Dodaje da Zelenski, ali ni EU nisu dio ove priče.
"Proteklih 25 godina Europa je u potpunosti slijedila SAD koja je ignorirala ruske zahtjeve da se i ona uključi u razgovore o europskoj sigurnosti. Situacija se promijenila pa sada Rusija i SAD vode razgovore o europskoj sigurnosti - bez Europe", ističe analitičar apsurd geopolitičkog momenta.
Smatra i da se Europska unija treba zapitati zašto je Americi dopustila da u potpunosti kreira njihovu sigurnosnu politiku. "Europski glas je irelevantan", ističe.
O okupaciji Gaze
"Izrael u potpunosti kontrolira Gazu, ovo je samo najava namjere premijera Netanyahua da će svoje ciljeve ostvariti neovisno o žrtvama, izraelskim vojnicima i sudbini talaca", govori Kovačević i ističe da je njegov cilj vrlo jednostavan, a to je - ostanak na vlasti. Iz toga proizlazi da što duže rat potraje, to će on duže ostati na vlasti.
"Apsolutno je nevjerojatno da IDF i Izrael koji su demontirali Hezbollah i prodrmali Iran usred Teherena diverzantskim akcijama - ne znaju gdje su preostali taoci", ocjenjuje Kovačević koji nadodaje da je Izrael mogao koristeći te sposobnosti mogao taoce osloboditi u prvim tjednima nakon napada Hamasa.
Istrebljenje Palestinaca
Napominje da se na putu prepriječila činjenica da je politika premijera Netanyahua "istrebljenje Palestinaca. "
Ističe da Netanyahu "neprestano laže. O humanitarnoj krizi, o ciljevima politike, o svojim poslovima zbog kojih je i optužben pred izraelskim sudom, a međunarodna zajednica se pravi da to ne vidi", nedvosmislen je Kovačević. Nadodaje i podsjeća na izjavu njemačkog kancelara Merza koji je ranije rekao da "Izrael za nas radi prljavi posao. Prljavi posao je - istrebljenje Palestinaca", rekao je.
"Građani EU-a trebaju reći - mi ne pristajemo ni na kakve prljave poslove", dodaje. Primorali su građani najavu Starmera i Macrona da priznaju Palestinu, no ističe da je to nedovoljno s obzirom na neksrivenu namjeru izraelske vlasti da istrijebe Palestince.
Član američkog Kongresa neki dan je posjetio ilegalna naselja na Zapadnoj obali i dao podršku izraelskim doseljenicima koji teroriziraju autohtono palestinsko stanovništvo pozivajući se na biblijsko pravo.
"Istom logikom bi se Amerikanci mogli "vratiti u Europu", povlači paralelu Kovačević.
Gdje je Hrvatska po pitanju Gaze?
Na pitanje gdje je Hrvatska po pitanju trgovine oružjem s Izraelom, bivši ministar prilično je jasan:
"Vojne suradnje je bilo. Imamo stajalište predsjednika, a premijer nema stajalište jer čeka što će mu šapnuti predsjedništvo EPP-a. Premijer bi zajedno s predsjednikom trebao definirati situaciju s obzirom na međunarodne konvencije, definirati nacionalne interese i u skladu s tim donijeti odluke u vezi s Izraelom", govori Kovačević i pritom dodaje:
"Premijer očito ne razmišlja na taj način, već je sam sebe pretvorio u ispostavu europske strane, a s druge strane - ispostavu povijesnih revizionista u Hrvatskoj", smatra.
O povijesnom reviozionizmu
Ističe da je Milanović napravio gestu kada je napustio tribinu u trenutku kad su HDZ-ovi organizatori mimohoda pustili Thompsonovu pjesmu na mimohodu.
"500 tisuća ljudi je došlo na taj koncert, pritom i tu je problem s hrvatskim političarima - oni pokušavaju to prikazati kao urbani folklor i uživanje u umjetničkim uradcima MPT-a, ali po ikonografiji i događajima koji su prethodili tom koncertu je jasno da se tu radi o političkoj identifikaciji, a ne o ushićenju stvaralaštvom", ocjenjuje.
"U Zagrebu se dogodio događaj koji je u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji zabranjen. Plenković bi se morao zapitati", smatra on.
Podsjeća na preambulu Ustava RH koju je napisao sam Tuđman.
"Tamo se govori da je RH sljednica odluka ZAVNOH-a i zapravo socijalističke Republike Hrvatske. To ne govore ni Jandroković ni Plenković, već revidiraju recentnu povijest 20. stoljeća tvrdeći da nešto što se dogodilo - nije dogodilo i reinterpretirajući ono o čemu se slažemo da se dogodilo", smatra bivši ministar.
Opasnosti ekstremne desnice
"Ekstremno desničarski politički događaji često su praćeni, naglašava, "pisanim prijetnjama smrću, prijetnjama javnim osobama koje iste komentiraju", govori i dodaje da bi o tome policija trebala voditi račune. "Političari bi trebali voditi račune koliko njihovi postupci potiču one koji bi ubijali druge ljude", smatra.
Thompson je na svom koncertu obznanio da je Jugoslavija - mrtva. Zašto se sam Thompson ne odvaja od političkog konteksta?
Kutleša kao "politički manipulator"
"Za njega Jugoslavija nije mrtva, osobito za stil glazbe koje izvodi. 7/8 mjere su karakteristične za balkansku glazbenu tradiciju. Očito da i za njegove pristaše Jugoslavija nije mrtva. No to što on ističe sada je pokušaj zabrane da se kritički propituje naše povijesno nasljeđe koje je međuostalim vezano i za Jugoslaviju.
Osvrnuo se i na Kutlešu koji je hrvatski narod proglasio narodom heroja i svetaca, a da je država bez vjere ništa. Rekao je tom prilikom da "branitelji nisu išli u rat da bi se u školama učilo raznim ideologijama", međuostalim i da se izruguje majčinstvu i braku.
"Tu se pokazao kao politički manipulator. Njegovi nadređeni, kardinali i službenici u Vatikanu bi ga trebali pitati je li on čelna osoba Hrvatske pravoslavne crkve ili predsjednik Biskupske konferencije koja je predstavnik univerzalne katoličke Crkve.
