Oglas

oproštaj od velikana

U restoranu koji je Bešlić redovno posjećivao ostavili njegovo mjesto: "Večeras je tvoja stolica tu"

author
N1 Info
|
08. lis. 2025. 09:49
Halid Bešlić
N1

Dok smrt Halida Bešlića oplakuje cijela regija, u restoranu koji je redovno posjećivao odali su mu počast tako što su "obilježili" njegovo mjesto: "Večeras je tvoja stolica tu".

Oglas

"I Sarajevsko je tu"

Naime, riječ je o restoranu Začin, a na Instagram profilu podijelili su fotografiju Halidovog mjesta na kojem su ostavljene naočale te Sarajevsko pivo.

"Večeras je tvoja stolica tu. I Sarajevsko je tu... Rahmet ti duši, maestro naš voljeni", naveli su, a prenosi Klix.

restoran začin
Instagram / @denis.dulalic

Podsjetimo, Bešlić je nakon kratke i teške bolesti preminuo jučer u 72. godini.

Od njega su se oprostile brojne poznate ličnosti.

Oproštaj danas ispred Doma mladih u Sarajevu

Večeras će s početkom u 19 sati ispred Doma mladih u Sarajevu biti organizirano okupljanje u čast ovog legendarnog pjevača. Građani su pozvani da ponesu gitare, razglase, bubnjeve...

Komemoracija Halidu Bešliću bit će održana u ponedjeljak, 13. listopada u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati.

Teme
halid bešlić sarajevo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ