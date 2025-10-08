U restoranu koji je Bešlić redovno posjećivao ostavili njegovo mjesto: "Večeras je tvoja stolica tu"

N1

Dok smrt Halida Bešlića oplakuje cijela regija, u restoranu koji je redovno posjećivao odali su mu počast tako što su "obilježili" njegovo mjesto: "Večeras je tvoja stolica tu".

"I Sarajevsko je tu"

Naime, riječ je o restoranu Začin, a na Instagram profilu podijelili su fotografiju Halidovog mjesta na kojem su ostavljene naočale te Sarajevsko pivo.

"Večeras je tvoja stolica tu. I Sarajevsko je tu... Rahmet ti duši, maestro naš voljeni", naveli su, a prenosi Klix.

Podsjetimo, Bešlić je nakon kratke i teške bolesti preminuo jučer u 72. godini.

Od njega su se oprostile brojne poznate ličnosti.

Oproštaj danas ispred Doma mladih u Sarajevu

Večeras će s početkom u 19 sati ispred Doma mladih u Sarajevu biti organizirano okupljanje u čast ovog legendarnog pjevača. Građani su pozvani da ponesu gitare, razglase, bubnjeve...

Komemoracija Halidu Bešliću bit će održana u ponedjeljak, 13. listopada u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati.