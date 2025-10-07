FOTO / Pogledajte kako teku radovi na ključnoj zagrebačkoj prometnici

PIXSELL / Igor Kralj

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomaševiću u lipnju je najavio nadolazeće infrastrukturne radove na gradskim prometnicama. Trenutno se radovi izvode na proširenju Sarajevske ceste, a završetak radova očekuje se do kraja ove godine. Tramvajska pruga trebala bi biti dovršena ubrzo nakon toga.

Podijeli

Oglas

U skladu s nalazima izvršenog redovnog šestogodišnjeg pregleda te prema izrađenom glavnom projektu rekonstrukcije radovi su planirani kroz nekoliko odvojenih cjelina:

zamjena asfalta i hidroizolacije nadvožnjaka

zamjena dotrajale pješačke i odbojne ograde

sanacija gornjeg i donjeg ustroja armirano-betonske sandučaste konstrukcije, stupova i čelične obloge stupova i ležajeva

uklanjanje i obnova obloga upornjaka

zamjena prijelaznih naprava.

Proširenje Sarajevske ceste

Trenutno se izvode radovi na proširenju Sarajevske ceste, koja bi trebala postati novi južni cestovni ulaz u Zagreb, a nakon toga bit će završeno i prvo proširenje tramvajske mreže.

PIXSELL / Igor Kralj

Proširenje uključuje puni profil s trima prometnim trakama u svakom smjeru, tramvajsku prugu te pješačke i biciklističke staze s obiju strana, kao i zaštitu od buke, što bi trebalo znatno rasteretiti promet prema Novom Zagrebu.

PIXSELL / Igor Kralj

Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge, u čijem će se sustavu nalaziti osam novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište.

Završetak radova očekuje se do kraja ove godine, dok bi, prema najavama, tramvajska pruga trebala biti dovršena ubrzo nakon toga.

PIXSELL / Igor Kralj

Interaktivna karta

Interaktivna karta regulacije.zagreb.hr omogućuje građanima uvid u sve veće radove, razloge zahvata, trajanje, izvođače i prometne regulacije.

Karta se automatski povezuje s navigacijskim aplikacijama poput Google Mapsa i Wazea, koje u stvarnom vremenu prikazuju zatvorene dionice i nude alternativne rute.