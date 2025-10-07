RADOVI U TIJEKU
FOTO / Pogledajte kako teku radovi na ključnoj zagrebačkoj prometnici
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomaševiću u lipnju je najavio nadolazeće infrastrukturne radove na gradskim prometnicama. Trenutno se radovi izvode na proširenju Sarajevske ceste, a završetak radova očekuje se do kraja ove godine. Tramvajska pruga trebala bi biti dovršena ubrzo nakon toga.
U skladu s nalazima izvršenog redovnog šestogodišnjeg pregleda te prema izrađenom glavnom projektu rekonstrukcije radovi su planirani kroz nekoliko odvojenih cjelina:
- zamjena asfalta i hidroizolacije nadvožnjaka
- zamjena dotrajale pješačke i odbojne ograde
- sanacija gornjeg i donjeg ustroja armirano-betonske sandučaste konstrukcije, stupova i čelične obloge stupova i ležajeva
- uklanjanje i obnova obloga upornjaka
- zamjena prijelaznih naprava.
Proširenje Sarajevske ceste
Trenutno se izvode radovi na proširenju Sarajevske ceste, koja bi trebala postati novi južni cestovni ulaz u Zagreb, a nakon toga bit će završeno i prvo proširenje tramvajske mreže.
Proširenje uključuje puni profil s trima prometnim trakama u svakom smjeru, tramvajsku prugu te pješačke i biciklističke staze s obiju strana, kao i zaštitu od buke, što bi trebalo znatno rasteretiti promet prema Novom Zagrebu.
Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge, u čijem će se sustavu nalaziti osam novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište.
Završetak radova očekuje se do kraja ove godine, dok bi, prema najavama, tramvajska pruga trebala biti dovršena ubrzo nakon toga.
Interaktivna karta
Interaktivna karta regulacije.zagreb.hr omogućuje građanima uvid u sve veće radove, razloge zahvata, trajanje, izvođače i prometne regulacije.
Karta se automatski povezuje s navigacijskim aplikacijama poput Google Mapsa i Wazea, koje u stvarnom vremenu prikazuju zatvorene dionice i nude alternativne rute.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
