"To je smisao Janafa. Jadranski naftovod nije smišljen samo za Hrvatsku, smišljen je da bude za regionalnu korist, kao što trenutno doprema praktički 95 posto potreba sirove nafte za rafineriju u Pančevu koja je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija, i zbog toga pada u režim sankcija SAD-a, no vjerujemo da će se i to pitanje vlasništva uskoro riješiti", rekao je Plenković.