nožem ubio partnericu
Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji
Slovenska policija je uhitila 39-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo u Vuhredu i oduzela mu slobodu. Muškarca su tražili od noći na ponedjeljak, kada je nožem usmrtio svoju partnericu, a potom pobjegao s mjesta zločina.
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Prema informacijama N1 Slovenija, 39-godišnjak osumnjičen za ubojstvo u Vuhredu uhićen je i nalazi se u pritvoru.
Uhićenje je ujutro potvrdila i policija. Iz Policijske uprave Celje priopćili su da je osumnjičenik uhićen nešto prije ponoći u blizini mjesta ubojstva te da prilikom uhićenja nije pružao otpor.
"Nakon dovršetka istražnih radnji bit će uz kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo ubojstva priveden istražnom sucu", naveli su iz PU Celje.
Policija je o ubojstvu u Vuhredu obaviještena u ponedjeljak nešto prije jedan sat ujutro. Osumnjičeni 39-godišnjak nožem je zadao smrtonosne ozljede svojoj 36-godišnjoj partnerici, koja je preminula na mjestu događaja. Nakon toga pobjegao je pješice, a policija je pokrenula opsežnu potragu.
Voditelj Sektora kriminalističke policije PU Celje Aleš Slapnik rekao je na konferenciji za novinare u ponedjeljak da ih je o ubojstvu obavijestio liječnik iz Doma zdravlja Radlje ob Dravi. Tamo je brat osumnjičenog dovezao njegova sina, koji je po dolasku kući pronašao mrtvu majku.
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