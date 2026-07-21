Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji

Policija je o ubojstvu u Vuhredu obaviještena u ponedjeljak nešto prije jedan sat ujutro. Osumnjičeni 39-godišnjak nožem je zadao smrtonosne ozljede svojoj 36-godišnjoj partnerici, koja je preminula na mjestu događaja. Nakon toga pobjegao je pješice, a policija je pokrenula opsežnu potragu.