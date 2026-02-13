poginuo mladić
Uhićen vozač "tramvaja smrti" u Sarajevu, djevojci amputirana noga
Vozač tramvaja koji je u Sarajevu u četvrtak prouzročio tešku prometnu nesreću uhićen je dok se istraga o okolnostima tragedije u kojoj je jedna osoba poginula a četiri ozlijeđene nastavlja, objavili su petak iz sarajevske policije.
Tramvaj čehoslovačke proizvodnje
"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa kaznenim djelom ugrožavanje javnog prometa, slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja", stoji u priopćenju MUP-a Sarajevske županije.
Mediji su ranije objavili kako je vozač tramvaja nakon nesreće odmah prebačen na Psihijatrijsku kliniku. Tamo je navodno izjavio kako se ničega ne sjeća.
Istragu o nesreći i dalje vodi županijsko tužiteljstvo a ona uključuje i vještačenje tramvaja koji je pri ulasku u zavoj iskliznuo s tračnica, porušio zaštitnu ogradu na stajalištu i završio na cesti.
Jedina do sada dostupna snimka nesreće pokazuje kako je tramvaj kroz skretnicu prošao velikom brzinom pa je to moglo prouzročiti iskliznuće a svemu je moglo doprinijeti i to što je riječ o starom vozilu čehoslovačke proizvodnje nabavljenom još u razdoblju bivše Jugoslavije.
Saobraćajna nesreća, u kojoj je život izgubio mladić (23), a nekoliko osoba povređeno, dogodila se danas u Sarajevu. Tramvaj koji je saobraćao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji iskočio je iz šina na kolovoz i u potpunosti srušio tramvajsku stanicu. Tom prilikom je… pic.twitter.com/g19alCMhZ4— DW Balkan BHS (@dw_balkan) February 12, 2026
Poginuo talentirani mladi umjetnik Erdoan Morankić
Iz policije su potvrdili kako je u naletu tramvaja na stajalište smrtno stradao 23-godišnji mladić. Naknadno je objavljeno kako je riječ o Erdoanu Morankiću, studentu druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Kolege ga opisuju kao talentiranog mladog umjetnika koji je u ožujku 2025. godine imao prvu izložbu svojih radova u Sarajevu.
Iz Memorijalnog centra u Srebrenici u petak su podsjetili kako je mladi umjetnik radio sa srebreničkom djecom pomažući im da kroz crteže iskažu svoje emocije.
U znak zahvalnosti za sve što je učinio odlučili su kako će stoga u petak u svojoj knjižnici postaviti radove djece Srebrenice nastale upravo tijekom radionice koju je vodio Morankić.
"Ovi radovi svjedoče o zajedničkom stvaranju, povjerenju i prostoru u kojem umjetnost postaje način povezivanja i dijaloga, te ostaju trajni podsjetnik na Erdoanovu posvećenost, senzibilitet i vjeru u snagu umjetnosti", naveli su u objavi.
17-godišnjoj djevojci amputirana noga
Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.
U objavama na mrežnim stranicama povezanim s Katoličkim školskim centrom Sveti Josip u Sarajevu potvrdili su kako je Ella bila njihova učenica.
"Naša draga Ella danas je u mislima i molitvama cijele naše škole. Šaljemo joj svu ljubav, snagu i nadu“, napisali su u jednoj od objava.
Na jednom od sarajevskih mostova osvanuli su natpisi s izrazima potpore djevojci.
"Borba za pravdu, Ella izdrži", pisalo je na transparentu istaknutom u središtu grada u blizini Skenderije.
