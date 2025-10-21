Ujutru po hrvatskom, poslijepodne po bosanskom programu: Učenici se gotovo i ne sreću

Dvije škole pod jednim krovom i dalje postoje i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK), ali ih je najviše u Srednjobosanskom kantonu – u Vitezu, Bugojnu i Fojnici – i to unatoč činjenici da je još 2003. godine Vijeće za implementaciju mira zatražilo ukidanje takvog sustava.