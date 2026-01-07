Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić (HDZ BiH) pozvao je u srijedu domaće političare i međunarodnu zajednicu da zaustave preglasavanje Hrvata na izborima za državno Predsjedništvo koje sada negira ulogu Hrvatskoga vijeća obrane u Domovinskom ratu, te narušava poziciju Hrvata u Oružanim snagama BiH.
„Službene obljetnice HVO-a i stradanja Hrvata uklonjene su iz protokola Predsjedništva BiH, dok su istodobno hrvatski diplomatski kadrovi povučeni s ključnih međunarodnih destinacija, što ozbiljno ograničava institucionalnu zastupljenost Hrvata u vanjskoj politici BiH. Naše predstavništvo u Washingtonu odavno je ostalo bez predstavnika Hrvata“, naveo je zamjenik ministra obrane BiH u objavi na službenom X profilu.
Galić je dodao kako se u tim državnim institucijama provodi revizionistički pristup prema HVO-u i Domovinskom ratu, dok Predsjedništvo BiH financijski i simbolički podržava inicijative koje vrijeđaju žrtve hrvatskog naroda, uključujući financiranje spomenika osumnjičenika za ratne zločine nad Hrvatima.
Sve to događa se po riječima zamjenika ministra obrane zbog prakse po kojoj se u državno Predsjedništvo BiH glasovima Bošnjaka bira hrvatski član državnog vrha, što je nazvao i narušavanjem Daytonskog mirovnog sporazuma.
„Ovi procesi predstavljaju ozbiljno odstupanje od ustavnog poretka uspostavljenog Daytonskim sporazumom i zahtijevaju hitnu pozornost međunarodne zajednice koja kroz Ured visokog međunarodnog predstavnika treba biti jamac provedbe Daytonskog sporazuma, ali i domaćih političkih aktera u cilju zaštite jednakopravnosti, zakonitosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine“, naveo je zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić.
U četiri navrata je za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić iako je golema većina Hrvata glasovala za druge kandidate. No, zbog toga što su 3,5 puta brojniji bošnjački su birači preglasali Hrvate. S obzirom da Komšića smatraju nelegitimnim hrvatskim članom Predsjedništva BiH, politički predstavnici Hrvata iz BiH i Hrvatske nemaju službenu suradnju.
