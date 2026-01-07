U četiri navrata je za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić iako je golema većina Hrvata glasovala za druge kandidate. No, zbog toga što su 3,5 puta brojniji bošnjački su birači preglasali Hrvate. S obzirom da Komšića smatraju nelegitimnim hrvatskim članom Predsjedništva BiH, politički predstavnici Hrvata iz BiH i Hrvatske nemaju službenu suradnju.