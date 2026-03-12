Veterani iz RS-a prijete zbog okupljanja bivših pripadnika HVO iz Dervente

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Organizacija koja okuplja bivše pripadnike vojske bosanskih Srba (BORS) pozvala je u četvrtak na zabranu obilježavanja ustroja postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koja je branila Derventu a zaprijetili su kako će, ne učini li to policija Republike Srpske, oni sami spriječiti okupljanje planirano za 21. ožujka.

U mjestu Modran kod Drevente planirano je obilježavanje obrane tog kraja te odavanje počasti poginulima kao i 34 godine od uspostave Treće bojne 103. brigade HVO-a.

Iz BORS-a su reagirali izjavom u kojoj su pripadnike ove postrojbe optužili za ratne zločine nad Srbima pa stoga ponovno okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika ne žele dopustiti.

Pozvali su MUP RS i druga tijela vlasti u entitetu da ovakav skup zabrane.

"Ukoliko do toga ne dođe bit ćemo prisiljeni da ga mi borci Republike Srpske spriječimo", naveli su u izjavi iz BORS-a koji slovi za organizaciju pod kontrolom entitetskih vlasti.

Zatražili su i da se provede istraga o tome tko organizira okupljanje 21. ožujka uz tvrdnju kako su na plakatima kojima se na to poziva istaknuta "zabranjena ustaška obilježja"

Treća bojna 103. brigade HVO utemeljena je 18. ožujka 1992. godine a rasformirana je u travnju 1996. godine kada je okončan njen ratni put.

Pokrivala je crtu obrane dugu više od devet kilometara u južnom dijelu općine Derventa te sudjelovala u borbama kod Bosanskog Broda, Bosanskog Šamca i Orašja.

U njenom je sastavu bilo 524 pripadnika a njih 36 su poginuli, nestali ili preminuli od ranjavanja.

Nakon rata na godišnjicu osnutka te postrojbe u Modranu se redovito okupljaju njeni bivši pripadnici kako bi uz spomenik podignut 2006. godine odali počast poginulima u obrani tog kraja

Tijekom rata u BiH poginulo je 549 pripadnika 103. brigade HVO koja je branila Posavinu.