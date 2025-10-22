Oglas

DRAMA U BEOGRADU

VIDEO / Ranjen muškarac koji je podmetnuo požar u Ćacilendu? Aleksandar Vučić: To je bio teroristički čin

N1 Srbija
22. lis. 2025. 12:13
Nakon požara u centru Beograda, gdje se nalazi tzv. Ćacilend, jedan muškarac ranjen je u nogu, a drugi je uhićen.

Riječ je o informacijama koje prenose provladini mediji, a koje u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srbije nisu mogli potvrditi, uz objašnjenje da još provjeravaju što se točno dogodilo ispred parlamenta.

Prema tim navodima, u nogu je ranjen muškarac koji je boravio u šatoru i njegov život nije ugrožen. Uhićen je sedamdesetogodišnji muškarac koji je, navodno, pucao, zapalio šatore i u vatru bacio šaku metaka.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama, a prenosi ih i oporbena političarka Marinika Tepić, čuje se da je nakon zapaljenja šatora došlo do rafalne paljbe, što bi moglo odgovarati aktiviranju veće količine streljiva u plamenu.

"Baci oružje", viče policajac.

Čuje se i kako službenici uzvikuju "Lezi dolje, lezi dolje!"

Svi su se policajci sklonili, a potom je počela pucnjava, nakon čeha jedna osoba izlazi iz šatora i spušta se u ležeći položaj na tlo.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je podmetanje poažara terorističkim činom, a oporba se pita zašto onda zgrada Skupštine nije bila evakuirana.

beograd pucnjava srbija ćacilend

