Nakon požara u centru Beograda, gdje se nalazi tzv. Ćacilend, jedan muškarac ranjen je u nogu, a drugi je uhićen.
Oglas
Riječ je o informacijama koje prenose provladini mediji, a koje u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srbije nisu mogli potvrditi, uz objašnjenje da još provjeravaju što se točno dogodilo ispred parlamenta.
Prema tim navodima, u nogu je ranjen muškarac koji je boravio u šatoru i njegov život nije ugrožen. Uhićen je sedamdesetogodišnji muškarac koji je, navodno, pucao, zapalio šatore i u vatru bacio šaku metaka.
Na snimkama koje kruže društvenim mrežama, a prenosi ih i oporbena političarka Marinika Tepić, čuje se da je nakon zapaljenja šatora došlo do rafalne paljbe, što bi moglo odgovarati aktiviranju veće količine streljiva u plamenu.
Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025
Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp
"Baci oružje", viče policajac.
Čuje se i kako službenici uzvikuju "Lezi dolje, lezi dolje!"
Svi su se policajci sklonili, a potom je počela pucnjava, nakon čeha jedna osoba izlazi iz šatora i spušta se u ležeći položaj na tlo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je podmetanje poažara terorističkim činom, a oporba se pita zašto onda zgrada Skupštine nije bila evakuirana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas