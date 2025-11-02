VIDEO / Najdirljiviji trenutak sa skupa u Novom Sadu: Pjesma koju je pjevao zbor rasplakala je mnoge

Jedan od najemotivnijih trenutaka jučer, na komemoraciji žrtvama nadstrešnice, bio je nastup zbora ispred Željezničkog kolodvora, nakon šesnaest minuta tišine od 11:52.
Izveli su pjesmu "Cvate trešnja u planini“, koju je napisao književnik, dramski pisac, redatelj i scenarist Dušan Kovačević, a koja je široj javnosti poznata po filmu „Sabirni centar“ redatelja Gorana Markovića, koji je (zajedno s autorom) prema istoimenoj Kovačevićevoj knjizi adaptirao scenarij za film.
Glazbu, tužnu i dirljivu, napisao je skladatelj Zoran Simjanović. Upravo tako ju je izveo i zbor u Novom Sadu. Pogledajte video.
"Cvate trešnja u planini“
Cvate trešnja u planini,
Proljeće se na put sprema.
Sve je isto u mom kraju,
Samo mene više nema.
Zeleni se loza vitka
Oko starog kućnog trijema.
Sve je isto kao nekad,
Samo mene više nema.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
