VIDEO / Najdirljiviji trenutak sa skupa u Novom Sadu: Pjesma koju je pjevao zbor rasplakala je mnoge

Izveli su pjesmu "Cvate trešnja u planini“, koju je napisao književnik, dramski pisac, redatelj i scenarist Dušan Kovačević, a koja je široj javnosti poznata po filmu „Sabirni centar“ redatelja Gorana Markovića, koji je (zajedno s autorom) prema istoimenoj Kovačevićevoj knjizi adaptirao scenarij za film.