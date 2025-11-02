Neobična presuda: Vlasnica mačke kažnjena s 1250 eura jer je njezin ljubimac skočio u susjedovo dvorište

U Francuskoj je nedavno donesena neuobičajena presuda — vlasnica jedne mačke morala je platiti kaznu od 1.250 eura jer se njezin ljubimac šetao po susjedstvu, prenio je danas list Paris Match.
Vlasnica mačka Remija, u novinama spomenuta samo kao Dominique, koja živi u Agdeu, malom mjestu na jugu Francuske, bila je neugodno iznenađena kada je primila pisanu sudsku presudu s kaznom zbog toga što se Remi šetao po dvorištu susjeda.
Mnogi vlasnici krznenih ljubimaca koji žive u kućama često svojim mačkama ostavljaju slobodu da se šetaju po susjedstvu u potrazi za društvom, mjestom za drijemanje ili kako bi ulovile neki sitan plijen.
Susjed vlasnice Remija podnio je tužbu, optužujući žutog mačka da ulazi u njegovo dvorište i da je počinio štetu na njegovom imanju.
Mačak je preskakao ogradu kako bi prešao u susjedstvo, a navodno je ostavio i „otiske šapa na žbuci koja se još sušila“ te je čak „obavio malu nuždu na deki“ u susjedovu dvorištu.
Nezadovoljni susjed podnio je tužbu u Béziersu, a sud je presudio u njegovu korist i naložio Remijevoj vlasnici da mu plati 1.250 eura odštete.
No to nije sve. Mora platiti kaznu od 30 eura svaki put kada Remi preskoči ogradu prema susjedovoj kući.
Čini se da je Remi to ponovno učinio, jer je Dominique pozvana na sud i u prosincu.
Ovoga puta riskira kaznu od 2.000 eura i dodatnih 150 eura za nova Remijeva preskakanja, a njegova je fotografija već objavljena u medijima.
