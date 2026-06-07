Udruge žrtava u BiH traže poništenje registracija stranaka koje u nazivima koriste "Herceg-Bosnu" i ime Vojislava Šešelja

Od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine zatražili su hitnu pravnu analizu spornih sudskih odluka i njihove usklađenosti s Ustavom BiH, međunarodnim pravom i javnim poretkom, pokretanje postupaka za preispitivanje zakonitosti registracija političkih subjekata čiji nazivi sadrže imena pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca ili pojmove povezane s politikama koje su bile predmet međunarodnih sudskih presuda, kao i utvrđivanje postojanja zakonskih osnova za poništenje ili izmjenu spornih registracija.