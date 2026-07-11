VIDEO / U Novom Sadu osvanuli plakati koji veličaju Ratka Mladića na dan sjećanja na Srebrenicu

Ova provokacija tempirana je upravo za danas, 11. srpnja, na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, u kojem su ubijena 8.372 Bošnjaka. Ipak, reakcija građana bila je brza. Lokalni medij Razglas News objavio je na društvenim mrežama videosnimke na kojima se vidi kako građani uklanjaju sporne plakate.