Novosađani ih trgaju
VIDEO / U Novom Sadu osvanuli plakati koji veličaju Ratka Mladića na dan sjećanja na Srebrenicu
Na više lokacija u Novom Sadu jutros su osvanuli plakati Srpske radikalne stranke (SRS) kojima se veliča bivši zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić, pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, prenosi portal 021.rs.
Oglas
SRS je priopćio da je ova akcija provedena diljem Srbije s ciljem da se, kako navode, "podsjeti na generalovu herojsku ulogu". Na plakatima je prikazana generalska kapa ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku: "Đenerale, tvojoj majci hvala."
Ova provokacija tempirana je upravo za danas, 11. srpnja, na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, u kojem su ubijena 8.372 Bošnjaka. Ipak, reakcija građana bila je brza. Lokalni medij Razglas News objavio je na društvenim mrežama videosnimke na kojima se vidi kako građani uklanjaju sporne plakate.
Novosađani cepaju po gradu plakate SRS o Ratku Mladiću koji su se pojavili na godišnjicu genocida u Srebrenici. pic.twitter.com/63WMYBTDvV— Razglas news (@razglasnews) July 11, 2026
"Novosađani po gradu trgaju plakate SRS-a o Ratku Mladiću koji su se pojavili na godišnjicu genocida u Srebrenici", navodi se u objavi tog medija.
S druge strane, iz Srpske radikalne stranke otvoreno poručuju da desetljećima čine sve kako bi javnosti predstavili svoju verziju događaja iz srpnja 1995. godine, svjesno negirajući sudske presude i utvrđene činjenice.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas