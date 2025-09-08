VIDEO / Studentica u Beogradu: Udarali su nas jer se boje, čitav državni aparat usmjeren protiv građana

„Udarao nas je svaki udarac šake koji je pao na građanina Srbije umjesto na kriminalca, udario nas je svaki pendrek koji je pao na studenta umjesto na mafijaša. Udarili su nas suzavac, gumeni meci i kordoni koji brane moćnike od vlastitog naroda. Udarali su nas jer se boje, jer znaju da narod koji stoji uspravno ne mogu zauvijek držati na koljenima. Udarali su nas i udarat će nas jer znaju da je kraj blizu – a to znamo i mi“, kazala je.