VIDEO / Studentica u Beogradu: Udarali su nas jer se boje, čitav državni aparat usmjeren protiv građana

U Beogradu su danas studenti i građani organizirali prosvjednu šetnju protiv vlasti i policijske represije. Kolona se u jednom trenutku zaustavila ispred beogradske Palate pravde.
Kolona studenata i građana stigla je do Palate pravde, druge točke predviđene za današnji prosvjed u Beogradu.
„Palata pravde trebala bi biti naša kuća“
U govoru ispred Palate pravde rečeno je da bi ta institucija trebala biti „naša sigurna kuća u kojoj se postupa po zakonu“.
Prosuta je farba na stepenice Palate pravde pic.twitter.com/O0nqLZ3tI5— Mašina (@MasinaRS) September 8, 2025
„Danas imamo umjesto toga opasnu zamjenu teza – od nevinih se prave počinitelji kaznenih djela, a od počinitelja se pravi žrtva“, izjavila je odvjetnica Jelena Stojić na prosvjedu.
Nakon toga su prosvjednici simbolički prosuli crvenu boju po stepenicama ispred Palate pravde.
Studentica Nikolina Sinđelić obratila se tom prilikom okupljenima na prosvjedu „Indeks je jači od pendreka“. Navela je da je „čitav državni aparat uperen protiv svojih građana“.
„Ali neka čuju i neka znaju – ni sve njihove palice, ni svi njihovi štitovi i lažni izvještaji ne mogu slomiti ono što nosimo u grudima – slobodu, dostojanstvo i nepristajanje“, poručila je.
Sinđelić je ispred sjedišta jedinice JZO rekla da su ih „udarali zapovjednici specijalnih jedinica, specijalci u punoj opremi, s maskama na licima, ljudi bez imena i obraza“.
„Udarao nas je svaki udarac šake koji je pao na građanina Srbije umjesto na kriminalca, udario nas je svaki pendrek koji je pao na studenta umjesto na mafijaša. Udarili su nas suzavac, gumeni meci i kordoni koji brane moćnike od vlastitog naroda. Udarali su nas jer se boje, jer znaju da narod koji stoji uspravno ne mogu zauvijek držati na koljenima. Udarali su nas i udarat će nas jer znaju da je kraj blizu – a to znamo i mi“, kazala je.
„Danas činimo nešto veliko, danas ne stojimo po strani i danas kažemo: čovječe, dosta je. Naglašavam da ovo nije moj osobni slučaj, nego ogledalo sustava. Ako mogu udariti na mene, mogu udariti na svakoga od nas, na svakoga od vas. Ali zajedno, nijedna sila nas ne može slomiti“, poručila je.
Dodala je da „Marko Kričak može misliti da je moćan i da može slomiti pojedinca“, ali mu poručuje da – „ne postoji mjesto na svijetu gdje će se sakriti kada sve ovo prođe“.
„Povodom pisma predsjednika koje je uputio predsjednici Europske komisije – Aleksandar Vučić je otišao toliko daleko da se osobno žalio na građane vlastite zemlje Europi“, rekla je.
„U svom pismu punom laži pokušao je prikazati narod kao nasilnike, a sebe kao žrtvu sustava kojim on upravlja. Prozivao me punim imenom i prezimenom, nazivajući me lažljivicom i lažnom studenticom. Napadao je svakoga tko mu ne klima glavom misleći da će tako sakriti istinu, ali istina upravo stoji ovdje, na ovim ulicama“, poručila je.
Istaknula je da „to što je napada, nije njezina sramota, već njegova nemoć“.
