Vučićevi propagandisti u hrvatskim medijima

Obračun Aleksandra Vučića sa studentima, građanima i slobodnim medijima postaje sve brutalniji.
Njegovo oružje nisu samo pendreci, policijske i paravojne skupine i batinaši. Vučicevo oružje su i srpski tabloidi i medijsko podzemlje koje se nastoji proširiti i izvan Srbije, posebno u zemljama EU kao što su Slovenija i Hrvatska.
Sjetimo se samo koliko je milijuna eura potrošeno na kupovinu sportskih prava kojima je srpski Telekom pokušao uništiti konkurenciju i tržište u zemljama regije.
Srpski režim i tamošnji tabloidi ulažu posebnu energiju i u pokušaju da pronađu aktere koji bi u tim zemljama predstavljali analize i teze koje opravdavaju ili promoviraju režim Aleksandra Vučića. Jedan od takvih pokušaja bila je priča o gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću. Svi mediji prenijeli su "pismo podrške" koje je u veljači 2025. Janković uputio Vučiću i u kojem se navodi:
"Poštovani gospodine predsjedniče, u ovim zahtjevnim i prelomnim trenucima, kada se Srbija suočava s brojnim izazovima, želim vam izraziti iskrenu podršku i priznanje za sve što ste učinili za razvoj i stabilnost države. Vaše vodstvo, odlučnost i vizija ključni su za napredak koji je Srbija postigla u proteklim godinama i uvjeren sam da taj put mora biti nastavljen“, naveo je Janković u pismu.
Janković je Vučiću i njegovim medijima tada poslužio i kao kratkotrajan kandidat za premijera Srbije, no taj spin nije zaustavio prosvjede i sve glasnije zahtjeve za dubinske demokratske promjene u zemlji.
Ovih dana u srpskim tabloidima novi je glasnogovornik Vučicevog režima u pokušaju da ugasi slobodne medije postao Brent Sadler, bivši CNN-ov novinar i bivši član uredničkog kolegija N1 televizije.
Zanimljivo, srpski su tabloidi cijelu seriju tekstova o Brentu Sadleru objavili nakon njegovog prošlotjednog intervjua u hrvatskom tjedniku Nacional. Očito je za objavu Sadlerove kandidature kao direktora koji preuzima upravu nad United Medijom izabran hrvatski medijski prostor, kako bi to valjda izgledalo vjerodostojnije. Za srpske je tabloide odjednom Nacional postao vjerodostojan izvor, nakon što su tjednima Vučić i Brnabić mahali raznim tekstovima i sve hrvatske medije nazivali ustaškim.
U ovoj medijsko-političkoj operaciji posebno je zanimljiv jedan detalj.
U intervjuu Nacionalu Brent Sadler kritizira N1 i tvrdi da je ugrožena urednička neovisnost United Medije. Na pitanje Nacionala kako se ovim intervjuom kandidirao i kako je za Aleksandra Vučića poželjan direktor Sadler tvrdi:
"Ideja da sam sve to orkestrirao jednostavno je apsurdna. O toj temi nisam govorio godinama. Nisam je tražio, nisam je inicirao niti sam od toga imao koristi. Moje se ime pojavilo unutar postojećeg konteksta – zbog šireg problema, odnosno, krize u vodstvu i simbolične uloge koju sam povijesno imao unutar United Medije. Ako išta, način na koji je priča plasirana više je bio pokušaj diskreditacije nego promocije. No ne bježim od te rasprave. Vjerujem da treba stati iza toga što si radio."
Uredništvo N1 nakon intervjua i niza tekstovima u srpskim tabloidima uputilo je Sadleru pitanje:
"Tabloidi su prenijeli vaš intervju uz tvrdnju kako ste rekli da N1 i Nova nisu nezavisni ni profesionalni. Je li to vaše mišljenje ili iskrivljena interpretacija tabloida?"
Zanimljivo, Sadler je odbio odgovarati na pitanja N1. Iako, kako sam tvrdi u Nacionalu, "ne bježi od rasprave" Ali očito samo rasprave koja odgovara pokušajima Aleksandra Vučića da stavi pod kontrolu preostale slobodne medije u Srbiji.
Sadler u intervjuu za Nacional, koji i dalje prati ovu priču, isto tako ponavlja kako o tome nije kontaktiran od strane BC Partnersa ni United Grupe:
"Nisam primio nikakav prijedlog ni ponudu od United Groupa da vodim United Mediju, a ni od BC Partnersa, većinskog dioničara."
Pitanje koje nije postavljeno u intervjuu i na koje do sada nema odgovora ipak je puno važnije i zanimljivije: Je li Sadler prijedlog ili ponudu da vodi United Mediju dobio zapravo od Aleksandra Vučića?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare