Vučićevi propagandisti u hrvatskim medijima

"Ideja da sam sve to orkestrirao jednostavno je apsurdna. O toj temi nisam govorio godinama. Nisam je tražio, nisam je inicirao niti sam od toga imao koristi. Moje se ime pojavilo unutar postojećeg konteksta – zbog šireg problema, odnosno, krize u vodstvu i simbolične uloge koju sam povijesno imao unutar United Medije. Ako išta, način na koji je priča plasirana više je bio pokušaj diskreditacije nego promocije. No ne bježim od te rasprave. Vjerujem da treba stati iza toga što si radio."