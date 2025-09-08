VREMENSKA PROGNOZA
Stiže žestoka promjena, bit će obilne kiše i grmljavine, moguće nevrijeme
Umjereno do pretežno je oblačno jutros diljem Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su na mjestima mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka prevladavat će pretežno sunčano.
Utorak će biti nestabilniji, poslijepodne treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, gdje navečer i u noći na srijedu lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Srijeda donosi jače pogoršanje vremena, lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, pretežno duž Jadrana i uz Jadran, gdje će biti velika opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Lokalno je moguće nevrijeme. U skladu s prilikama, bit će manje toplo.
I tijekom četvrtka će još duž Jadrana mjestimice biti obilnije oborine, osobito u Dalmaciji.
Prema kraju tjedna više sunčanih razdoblja, no ne posve stabilno, povremeno i dalje s kišom i pljuskovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
