Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže žestoka promjena, bit će obilne kiše i grmljavine, moguće nevrijeme

author
Tea Blažević
|
08. ruj. 2025. 07:16
Italija, nevrijeme, grmljavina, pljusak, oluja
Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Umjereno do pretežno je oblačno jutros diljem Hrvatske, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su na mjestima mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez. U nastavku ponedjeljka prevladavat će pretežno sunčano.

Utorak će biti nestabilniji, poslijepodne treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, gdje navečer i u noći na srijedu lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Srijeda donosi jače pogoršanje vremena, lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, pretežno duž Jadrana i uz Jadran, gdje će biti velika opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Lokalno je moguće nevrijeme. U skladu s prilikama, bit će manje toplo.

I tijekom četvrtka će još duž Jadrana mjestimice biti obilnije oborine, osobito u Dalmaciji.

Prema kraju tjedna više sunčanih razdoblja, no ne posve stabilno, povremeno i dalje s kišom i pljuskovima.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ