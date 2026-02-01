VIDEO / SNS pristaše usred Beograda puštale Thompsonove "Čavoglave"

Aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) u subotu su postavili štandove diljem Novog Sada, a nisu zaobišli ni Beograd. Na jednom od mjesta okupljanja, na Konjarniku, pristaše vladajuće stranke puštale su pjesme Marka Perkovića Thompsona, poznatog po ustaškim pozdravima
Na više lokacija diljem Novog Sada i u prigradskim naseljima, kao i u drugim mjestima, jutros su postavljeni štandovi Srpske napredne stranke.
Kako se vidi na snimci s X-a, na Konjarniku su okupljeni pristaše SNS-a puštali Thompsonove pjesme.
SNS na Konjarniku pustio Tompsona! 😡 pic.twitter.com/e3YT5LjrG8— Zbor Slavujev potok i Zvezdara (@zbor_slavujev) January 31, 2026
Nova.rs podsjeća da je Marko Perković Thompson prošlog ljeta postavio rekord po broju posjetitelja koncerata u Hrvatskoj, okupivši više od 500.000 ljudi na nastupu na zagrebačkom Hipodromu. Kako navodi taj portal, „veliko zanimanje za njegov koncert zabrinulo je mnoge jer je riječ o pjevaču koji već godinama promovira i slavi NDH i ustaški pokret“.
Iako se Thompson ograđivao od nacionalizma i fašizma te pokušao ‘sakriti’ iza reputacije domoljuba“, prije više od 20 godina pojavio se snimak s jednog njegova nastupa na kojem izvodi pjesmu „Jasenovac i Gradiška Stara“. Riječ je, navodi Nova.rs, o „pjesmi koju su pjevale ustaše tijekom Drugog svjetskog rata, a u kojoj se slavi jedan od najozloglašenijih logora, u kojem je ubijeno oko 500.000 ljudi, od čega oko 300.000 Srba, dok su ostale žrtve većinom bili Romi, Židovi i Slaveni“.
U pjesmi se spominju logori NDH Jasenovac i Stara Gradiška, Jure Francetić i Ante Pavelić, ustaška jedinica Crna legija, te se, kako pišu, „izravno poziva na ubijanje Srba“. Unatoč tome, Thompson „uporno tvrdi da ga se neopravdano povezuje s ustašama“.
Nova.rs također navodi da pjevač na svojim koncertima publiku redovito pozdravlja pozdravom „Za dom spremni“.
Portal podsjeća i da je o Thompsonovu koncertu prošle godine pisao i New York Times, u tekstu pod naslovom „Fašistički pozdrav pjevača priziva krvavo doba u Hrvatskoj“, koji je privukao veliku pozornost.
