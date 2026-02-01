VIDEO / SNS pristaše usred Beograda puštale Thompsonove "Čavoglave"

Iako se Thompson ograđivao od nacionalizma i fašizma te pokušao ‘sakriti’ iza reputacije domoljuba“, prije više od 20 godina pojavio se snimak s jednog njegova nastupa na kojem izvodi pjesmu „Jasenovac i Gradiška Stara“. Riječ je, navodi Nova.rs, o „pjesmi koju su pjevale ustaše tijekom Drugog svjetskog rata, a u kojoj se slavi jedan od najozloglašenijih logora, u kojem je ubijeno oko 500.000 ljudi, od čega oko 300.000 Srba, dok su ostale žrtve većinom bili Romi, Židovi i Slaveni“.