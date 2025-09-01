deseci gradova
VIDEO / “Srednjoškolci pamte”: Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije
Položen vijenac ispred Željezničke stanice u Novom Sadu Komemorativna šetnja u Novom Sadu stigla je do Željezničke stanice, mjesta gdje je 1. studenoga u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Mladi su ondje položili vijenac.
Komemoracija u Beogradu
Na Savskom trgu u Beogradu održan je komemorativni skup pod nazivom “Srednjoškolci pamte”. Na velikom transparentu ispisana je ta poruka, a s razglasa je emitiran govor. Na kraju su pročitana imena svih 16 stradalih u urušavanju nadstrešnice u Novom Sadu.
Na skupu je bila i Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je stradao 1. studenoga. Nakon čitanja imena, šesnaest srednjoškolaca predalo je bijele ruže onima koji su nosili glavni transparent.
Poruka skupa glasila je: “Pamtimo.”
Kolona u Beogradu stigla do Ustavnog suda
Srednjoškolci, studenti i građani u Beogradu stigli su do zgrade Ustavnog suda. Redari su formirali kordon kod Pionirskog parka.
“Smederevo pamti”
Pod porukom “Smederevo pamti” održan je komemorativni skup u ovom gradu povodom deset mjeseci od urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.
Građani su krenuli u komemorativnu šetnju središnjim ulicama, a okupljanje je započelo na Trgu Republike. Kolona se kretala Ulicom kralja Petra, gdje je održan pomen, a završila ispred zgrade Gradske uprave.
“Regularan početak školske godine ili privid”
Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija izjavila je za N1 Srbiju da sve što se trenutno događa u obrazovanju u Srbiji predstavlja posljedicu “politike odmazde” po školama.
Kako je kazala, iako školska godina naizgled počinje regularno, među nastavnicima vlada osjećaj nelagode zbog raskidanja ugovora, disciplinskih postupaka i otpuštanja – oko 30 profesora samo u beogradskim gimnazijama.
“Po onome što se događa, školsku godinu smo trebali započeti totalnom obustavom rada”, istaknula je.
26 minuta tišine u Sremskoj Mitrovici
Građani okupljeni u Sremskoj Mitrovici odali su počast minutama šutnje ispred Željezničke stanice.
Skupovi i u drugim gradovima
U Kraljevu su se građani okupili na komemorativnom skupu.
U Pančevu su se na poziv studenata okupili građani i održali šetnju.
U Kragujevcu je skup započeo na Đačkom trgu, a kolona je išla do Lepeničkog bulevara.
U Aleksincu su građani u tišini prošetali središnjim ulicama.
Šetnja u Novom Sadu predvode srednjoškolci
Kolona građana krenula je iz Kampusa i prošla Bulevarom cara Lazara do Željezničke stanice. Na čelu povorke nalazili su se srednjoškolci s transparentom “Srednjoškolci pamti”, a ispred njih djevojka s vijencem od bijelog cvijeća. Povorku su predvodili i traktoristi te motociklisti.
