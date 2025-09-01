Oglas

deseci gradova

VIDEO / “Srednjoškolci pamte”: Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije

author
N1 Srbija
|
01. ruj. 2025. 21:20
PROSVJEDI u srbiji
REUTERS / Djordje Kojadinovic

Položen vijenac ispred Željezničke stanice u Novom Sadu Komemorativna šetnja u Novom Sadu stigla je do Željezničke stanice, mjesta gdje je 1. studenoga u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Mladi su ondje položili vijenac.

Oglas

Položen vijenac ispred Željezničke stanice u Novom Sadu

Komemorativna šetnja u Novom Sadu stigla je do Željezničke stanice, mjesta gdje je 1. studenoga u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Mladi su ondje položili vijenac.

Komemoracija u Beogradu

Na Savskom trgu u Beogradu održan je komemorativni skup pod nazivom “Srednjoškolci pamte”. Na velikom transparentu ispisana je ta poruka, a s razglasa je emitiran govor. Na kraju su pročitana imena svih 16 stradalih u urušavanju nadstrešnice u Novom Sadu.

Na skupu je bila i Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je stradao 1. studenoga. Nakon čitanja imena, šesnaest srednjoškolaca predalo je bijele ruže onima koji su nosili glavni transparent.

Poruka skupa glasila je: “Pamtimo.”

Kolona u Beogradu stigla do Ustavnog suda

Srednjoškolci, studenti i građani u Beogradu stigli su do zgrade Ustavnog suda. Redari su formirali kordon kod Pionirskog parka.

Položen vijenac ispred Željezničke stanice u Novom Sadu

Komemorativna šetnja u Novom Sadu stigla je do Željezničke stanice, mjesta gdje je 1. studenoga u urušavanju nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Mladi su ondje položili vijenac.

“Smederevo pamti”

Pod porukom “Smederevo pamti” održan je komemorativni skup u ovom gradu povodom deset mjeseci od urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.

Građani su krenuli u komemorativnu šetnju središnjim ulicama, a okupljanje je započelo na Trgu Republike. Kolona se kretala Ulicom kralja Petra, gdje je održan pomen, a završila ispred zgrade Gradske uprave.

“Regularan početak školske godine ili privid”

Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija izjavila je za N1 Srbiju da sve što se trenutno događa u obrazovanju u Srbiji predstavlja posljedicu “politike odmazde” po školama.

Kako je kazala, iako školska godina naizgled počinje regularno, među nastavnicima vlada osjećaj nelagode zbog raskidanja ugovora, disciplinskih postupaka i otpuštanja – oko 30 profesora samo u beogradskim gimnazijama.

“Po onome što se događa, školsku godinu smo trebali započeti totalnom obustavom rada”, istaknula je.

26 minuta tišine u Sremskoj Mitrovici

Građani okupljeni u Sremskoj Mitrovici odali su počast minutama šutnje ispred Željezničke stanice.

Skupovi i u drugim gradovima

U Kraljevu su se građani okupili na komemorativnom skupu.

U Pančevu su se na poziv studenata okupili građani i održali šetnju.

U Kragujevcu je skup započeo na Đačkom trgu, a kolona je išla do Lepeničkog bulevara.

U Aleksincu su građani u tišini prošetali središnjim ulicama.

Šetnja u Novom Sadu predvode srednjoškolci

Kolona građana krenula je iz Kampusa i prošla Bulevarom cara Lazara do Željezničke stanice. Na čelu povorke nalazili su se srednjoškolci s transparentom “Srednjoškolci pamti”, a ispred njih djevojka s vijencem od bijelog cvijeća. Povorku su predvodili i traktoristi te motociklisti.

Teme
Stefana Hrke stefan hrka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ