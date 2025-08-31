"Putin gubi 800 vojnika dnevno, ali kao da ga to ne brine": Postrojbe popunjava ovim vojnicima

No, ti gubici kao da ne brinu Putina, jer se njegove postrojbe popunjavaju vojnicima iz Sjeverne Koreje. Procjenjuje se da je dosad na ukrajinskoj bojišnici bilo oko 14.000 sjevernokorejskih vojnika. Ukrajinski obavještajci, pak, tvrde da bi Kim Jong-Un u rat mogao poslati još 30.000 vojnika.