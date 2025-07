VIDEO / Uhićena na blokadi: “Tretirali su me kao okorjelu kriminalku, bacili u samicu koja smrdi na krv”

„Gurali su me cijelo vrijeme i to guranje se nastavilo i u policijskoj postaji. Uveli su me u ured i nisu mi dali pravo na telefonski poziv. Ništa od onoga što pripada uhićenoj osobi. Provocirali su me cijelo vrijeme, pitali me zar me nije sram izaći na ulicu, tko će čuvati moju djecu, hoću li dobiti otkaz, zar nemam pametnijeg posla… Pretresli su mi ruksak, prisilili me da se izujem. Došla je policajka i skinula mi grudnjak. Grozno, grozno“, rekla je Vesna drhtavim glasom.