VIDEO / Veliki požar u BiH: Gase ga hrvatski kanaderi, ugrožene vikendice

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Novi požar koji je izbio u petak u blizini Masne Luke širi se prema stazi Blidinje. Vatru gase dva kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su i vikendice, potvrđeno je Feni iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje.

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Ravnatelj Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije Drago Martinović potvrdio je Feni da je riječ o velikom požaru te da gori borova šuma i da su ugrožene obližnje vikendice, prenosi Radio Sarajevo.

Dodao je kako su na terenu sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije.

Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.



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"Vatru cijelo vrijeme gase i dva kanadera iz Hrvatske, a prema trenutačnim informacijama, situacija nije dobra i ugrožene su vikendice", rekao je Martinović.

Prema ranijim informacijama dežurnih službi, požar na području planine Čvrsnice i dalje je aktivan te se nastavlja širiti, zbog čega je ponovno potrebno angažiranje zračnih snaga, budući da je pristup požarištu vatrogasnim vozilima onemogućen.

Nakon jučerašnjeg angažmana, protupožarni zrakoplovi Canadair Republike Hrvatske od 11 sati nastavili su gasiti požar na području Blidinja.