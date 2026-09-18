Drama na Blidinju
VIDEO / Veliki požar u BiH: Gase ga hrvatski kanaderi, ugrožene vikendice
Novi požar koji je izbio u petak u blizini Masne Luke širi se prema stazi Blidinje. Vatru gase dva kanadera iz Hrvatske, a ugrožene su i vikendice, potvrđeno je Feni iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje.
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Ravnatelj Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije Drago Martinović potvrdio je Feni da je riječ o velikom požaru te da gori borova šuma i da su ugrožene obližnje vikendice, prenosi Radio Sarajevo.
Dodao je kako su na terenu sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije.
Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.— Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2026
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"Vatru cijelo vrijeme gase i dva kanadera iz Hrvatske, a prema trenutačnim informacijama, situacija nije dobra i ugrožene su vikendice", rekao je Martinović.
Prema ranijim informacijama dežurnih službi, požar na području planine Čvrsnice i dalje je aktivan te se nastavlja širiti, zbog čega je ponovno potrebno angažiranje zračnih snaga, budući da je pristup požarištu vatrogasnim vozilima onemogućen.
Kanaderi iz #Hrvatska 🇭🇷 gase požar na #Blidinje 🌲🔥 Video: čitatelj. pic.twitter.com/sT3LqFZMqH— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
Nakon jučerašnjeg angažmana, protupožarni zrakoplovi Canadair Republike Hrvatske od 11 sati nastavili su gasiti požar na području Blidinja.
Kanaderi iz #Hrvatska 🇭🇷 gase požar na #Blidinje 🔥🌲 Video: čitatelj pic.twitter.com/oLFLIJelkJ— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
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