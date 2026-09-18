POLJSKI MINISTAR
Sikorski upozorio Ukrajinu: "I Hrvatskoj je rečeno da neće u EU s fašistima na spomen-pločama"
Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski tijekom posjeta Kijevu osvrnuo se na povijesne prijepore koji opterećuju odnose Poljske i Ukrajine te upozorio ukrajinske vlasti da pažljivo biraju kojim će osobama iz prošlosti odavati počast. Kao primjer naveo je i Hrvatsku te njezin put prema članstvu u Europskoj uniji.
Sikorski je u intervjuu za Europsku Pravdu poručio da svaka država ima pravo sama odrediti svoje nacionalne heroje, ali i da mora računati na to da će njezin odnos prema kontroverznim povijesnim osobama izazvati reakcije drugih zemalja.
"Svaka zemlja odlučuje tko su njezini heroji. Ali recite mi tko su vam heroji i reći ću vam tko ste", rekao je Sikorski.
Naglasio je da Ukrajina danas ima brojne heroje koji se bore protiv ruske agresije te pozvao ukrajinske političare da budu oprezni pri odabiru osoba iz prošlosti kojima odaju počast. Neke od njih, kazao je, imaju kontroverznu prošlost i povezane su s ratnim zločinima.
"Ako tamo uvrstite ljude koji su svoj ugled okaljali počinjenjem ratnih zločina, nemojte se iznenaditi reakcijama iz inozemstva", poručio je.
Spomenuo Hrvatsku i ulazak u EU
U tom je kontekstu Sikorski povukao paralelu s Hrvatskom i razdobljem u kojem je bila kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji.
"Kada je Hrvatska bila kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, Hrvatskoj je rečeno: ako nastavite veličati svoje fašiste iz ratnog razdoblja, sami sebi uskraćujete pravo da pripadate našoj obitelji jer u našoj obitelji fašistima ne postavljamo spomen-ploče", rekao je poljski ministar.
Rasprava se potom usmjerila na Ukrajinsku ustaničku vojsku (UPA) i njezinu ulogu tijekom Drugog svjetskog rata, pitanje koje već dugo izaziva prijepore između Varšave i Kijeva, osobito zbog pokolja poljskih civila u Volinju i istočnoj Galiciji.
Kada je novinar ustvrdio da UPA nije isto što i fašizam, Sikorski je odgovorio da je imala "fašističku ideologiju". Novinar mu je potom spomenuo Romana Dmowskog, kojemu se u Poljskoj i dalje odaje počast unatoč kontroverzama koje ga prate. Sikorski je odgovorio da je upravo zbog toga Dmowski kontroverzna povijesna osoba.
Pozvao na smirivanje povijesnih prijepora
Šef poljske diplomacije istodobno je pozvao obje zemlje da povijesna pitanja ne koriste za raspirivanje današnjih sukoba. Kao pozitivan pomak izdvojio je nastavak ekshumacija žrtava volinjskih pokolja, kao i ekshumacije ukrajinskih žrtava na području Poljske.
Prema njegovim riječima, političari s obje strane imaju odgovornost spriječiti da događaji iz prošlosti dodatno narušavaju današnje odnose.
"Susjedi uvijek imaju neka povijesna pitanja. Pitanje je kako se s njima nosite. Uloga političara je pobrinuti se da se loše stvari ne ponove", kazao je.
Dodao je da pomirenje nije nešto što se događa između prijatelja, nego prije svega između nekadašnjih neprijatelja. Kao primjer naveo je Francusku i Njemačku, koje su nakon Drugog svjetskog rata uspjele započeti proces europskih integracija.
Sikorski o europskom putu Ukrajine
Govoreći o budućnosti Ukrajine u Europskoj uniji, Sikorski je rekao da se nada da će Poljska i Ukrajina jednoga dana biti članice iste europske obitelji.
Podsjetio je da je svojedobno sudjelovao u završetku pregovora o Sporazumu o pridruživanju između Ukrajine i EU-a. Međutim, upozorio je da ni 15 godina poslije Ukrajina još nije u potpunosti provela taj sporazum.
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