Sikorski upozorio Ukrajinu: "I Hrvatskoj je rečeno da neće u EU s fašistima na spomen-pločama"

Kada je novinar ustvrdio da UPA nije isto što i fašizam, Sikorski je odgovorio da je imala "fašističku ideologiju". Novinar mu je potom spomenuo Romana Dmowskog, kojemu se u Poljskoj i dalje odaje počast unatoč kontroverzama koje ga prate. Sikorski je odgovorio da je upravo zbog toga Dmowski kontroverzna povijesna osoba.