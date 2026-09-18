Cijene goriva dosežu rekorde. Što će poduzeti EU?

Na razini EU-a benzin je 24 posto skuplji nego prije godinu dana, dok je cijena dizela porasla 38 posto. Gorivo za zrakoplove skuplje je za više od 100 posto. Referentna cijena plina iznosi 81 euro po megavatsatu, što je 150 posto više nego godinu ranije, a analitičari ne isključuju mogućnost njezina rasta na 100 eura.