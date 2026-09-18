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Cijene goriva dosežu rekorde. Što će poduzeti EU?
Cijene goriva i plina u Europskoj uniji dosegnule su gotovo rekordne razine, zbog čega europske vlade razmatraju mogućnost uvođenja poreza na izvanrednu dobit energetskih kompanija.
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Europske vlade razgovaraju o mogućnosti uvođenja poreza na izvanrednu dobit energetskih kompanija na razini cijelog bloka, dok gotovo rekordnecijene goriva i plina povećavaju pritisak na čelnike EU-a koji nastoje ublažiti nezadovoljstvo građana.
Njemački ministar financija Lars Klingbeil pozvao je Europsku komisiju da predloži moguće modele oporezivanja, kako je rekao, prekomjerne dobiti naftnih kompanija. To je učinio u petak na sastanku ministara financija EU-a u Dublinu.
"Već neko vrijeme nekoliko država članica poziva na modele", rekao je Klingbeil i zatražio da prijedlozi budu predstavljeni do idućeg mjeseca, prenosi Guardian. "Ljudi mogu vidjeti kako naftne kompanije iskorištavaju situaciju, naplaćuju previsoke cijene i značajno povećavaju svoju dobit."
Cijene goriva na benzinskim crpkama dosegnule rekordne razine diljem Europe
Cijene nafte ponovno su premašile 100 dolara po barelu, što je oko 50 posto više nego prije rata s Iranom. Cijene su porasle zbog sve intenzivnijih napada na Bliskom istoku koji ugrožavaju dodatne pravce opskrbe, dok tržišta derivata ne pokazuju očekivanje skorog pada cijena.
Cijene goriva na benzinskim postajama već su dosegnule rekordne razine diljem Europe. U Njemačkoj je prosječna cijena dizela u srijedu porasla na rekordnih 2,45 eura po litri, dok je benzin dosegnuo novu najvišu cijenu od 2,31 eura, prema podacima najvećeg europskog automobilskog kluba ADAC-a.
Još skuplje gorivo je u Nizozemskoj, gdje je cijena benzina u srijedu premašila prošlotjedni rekord i dosegnula 2,73 eura po litri. Dizel je ondje u prosjeku stajao 2,78 eura. Još više cijene benzina zabilježene su u Danskoj, a dizela u Finskoj.
Na razini EU-a benzin je 24 posto skuplji nego prije godinu dana, dok je cijena dizela porasla 38 posto. Gorivo za zrakoplove skuplje je za više od 100 posto. Referentna cijena plina iznosi 81 euro po megavatsatu, što je 150 posto više nego godinu ranije, a analitičari ne isključuju mogućnost njezina rasta na 100 eura.
Visoke cijene goriva postale važno političko pitanje u Francuskoj i Italiji
Europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis rekao je da Europska komisija u ovoj fazi ne planira uvesti mehanizam oporezivanja na razini cijele EU. Istodobno je naglasio da je Komisija "spremna uključiti se u raspravu" te da države članice mogu samostalno uvesti vlastite poreze.
Izrazito visoke cijene goriva već su postale važno političko pitanje u Francuskoj i Italiji. U obje zemlje iduće godine održavaju se izbori, a očekuje se da će zabrinutost birača biti snažno povezana s rastom troškova života, koji je u velikoj mjeri posljedica visokih cijena energije.
U Italiji je vladajuća desna koalicija Giorgie Meloni, koja prema anketama zaostaje za političkim protivnicima, ovog tjedna najavila ukidanje cestovnog poreza za 14,5 milijuna automobila i motocikala od iduće godine. Ta bi mjera trebala stajati više od dvije milijarde eura, povrh smanjenja trošarina na dizel koje je već stajalo 2,8 milijardi eura.
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