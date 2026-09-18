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TEŠKO OZLIJEĐEN

Trogodišnji dječak iz Zadra i dalje kritično, ali stabilno

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Hina
|
18. ruj. 2026. 17:46
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Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj, klaićeva bolnica
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su za Hinu iz ravnateljstva Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

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Dječak se i dalje liječi i u narednim danima čekaju ga novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. 

Ranije ovoga tjedna Klinika je objavila kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava. 

Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19.50 sati, a po dolasku u stanu su zatekli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila kuhinju i dnevni boravak, a požar je lokaliziran oko 20.25 sati.

Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana, gdje ga je ostavila samog.

Policija je, ne otkrivajući pojedinosti, objavila da 36-godišnjakinju sumnjiče za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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