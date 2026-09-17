gorivo nikad skuplje
Pao novi rekord: Cijene dizela u Njemačkoj dosegnule su povijesni maksimum
Cijene dizela u Njemačkoj dosegnule su povijesni maksimum. U srijedu je prosječna dnevna cijena na razini cijele zemlje iznosila 2,453 eura po litri, čime je nadmašen prethodni rekord postavljen u travnju. Podatke je objavio ADAC, pišu njemački mediji.
Na njemačkim benzinskim crpkama ruši se rekord za rekordom. Cijene dizela u Njemačkoj obaraju rekorde.
Cijene dizela u Njemačkoj
Prethodna najviša cijena dizela, zabilježena u travnju, nadmašena je za 0,6 centi. Rastu i cijene benzina: u srijedu je prosječna dnevna cijena litre goriva Super E10 iznosila 2,314 eura, što predstavlja peti uzastopni rekord.
Vozačima posebno teško pada činjenica da su cijene goriva naglo porasle od početka rata u koji je uključen Iran krajem veljače 2026. godine. Dizel sada stoji gotovo 71 cent više po litri nego dan prije početka rata, dok kod goriva E10 to povećanje iznosi nešto manje od 54 centa.
Dodatni mjesečni trošak od 69 eura
To predstavlja veliko opterećenje za kućni proračun. Vozač automobila na dizelski pogon koji mjesečno prijeđe 1400 kilometara uz potrošnju od sedam litara na 100 kilometara suočava se s procijenjenim dodatnim mjesečnim troškom od 69 eura u odnosu na razdoblje prije rata, pišu njemački mediji.
Cjenovni šok osjećaju i vozači automobila na benzinski pogon: prelaženje 800 kilometara mjesečno uz potrošnju od osam litara na 100 kilometara rezultira procijenjenim dodatnim mjesečnim troškom goriva od 34 eura, prenosi Fenix Magazin.
Ipak, ako se uzme u obzir inflacija, benzin i dizel u Njemačkoj su u prošlosti već bili skuplji.
Vlast obećava olakšice za vozače
Mjere za suzbijanje rekordnih cijena goriva u Njemačkoj stupit će na snagu 1. listopada, izjavio je Thorsten Frei, čelnik zastupničkog kluba vladajućih demokršćana (CDU/CSU) u Bundestagu, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).
“Ljudima ne treba obećanje da će im biti lakše, već konkretno rasterećenje”, rekao je Frei u srijedu za televiziju RTL.
Dan ranije Friedrich Merz najavio je da će vlada “reagirati na neopravdana poskupljenja”, iako nije govorio o konkretnim mjerama.
Cijene goriva u Njemačkoj naglo su porasle od početka sukoba u koji je uključen Iran.
U srijedu je cijena benzina dosegnula novu rekordnu razinu s prosjekom od 2,30 eura po litri, prema podacima automobilskog kluba ADAC.
Rastu i cijene dizela, koje su dosegnule 2,422 eura po litri i približile se prethodnom rekordu od 2,447 eura zabilježenom u travnju.
Cijene dizela u Njemačkoj i dalje visoke
Ranije ove godine vlada je uvela dvomjesečno smanjenje poreza na gorivo kako bi olakšala teret vozačima.
Međutim, sve su glasniji zahtjevi da Berlin ponovno intervenira jer cijene goriva ostaju visoke, a sukobu na Bliskom istoku ne nazire se kraj.
Za razliku od koalicijskih partnera, socijaldemokrata, Merz odbacuje uvođenje poreza na ekstraprofit naftnih kompanija. I Frei je odbacio taj prijedlog, zalažući se umjesto toga za ponovno uvođenje povrata dijela poreza na gorivo ili smanjenje PDV-a na gorivo s 19 na sedam posto.
Istaknuo je da država ostvaruje prihode od visokih cijena goriva putem PDV-a. Stoga bi povrat dijela tog novca građanima bio logičan korak.
Podsjećamo, gorivo na pojedinim benzinskim crpkama u Njemačkoj, u srijedu je premašilo i tri eura po litri.
U srijedu u podne, cijena na postaji Agip/Eni na odmorištu Gruibingen-Süd uz autocestu A8 skočila je na 3,029 eura. U to je vrijeme cijena premium bezolovnog benzina (Super) iznosila 2,859 eura.
Visoke cijene na benzinskim crpkama uz autocestu
Poznato je, međutim, da su cijene na benzinskim postajama uz autocestu općenito – a ponekad i pretjerano – više nego na postajama izvan glavnih prometnica. Primjerice, u isto vrijeme u srijedu, litra dizela stajala je 44 centa manje u Heiningenu te 45 centi manje na najjeftinijoj benzinskoj postaji u Göppingenu.
Cijene goriva na 3 eura nisu iznenađenje za vozače. Već su mnogi stručnjaci najavljivali rast cijena goriva. Da su stručnjaci u pravu, pokazuju najnovije cijene dizela u Njemačkoj.
Gorivo u Njemačkoj među najskupljim u Europi
Cijene goriva u Njemačkoj su posebno visoke u usporedbi s drugim europskim zemljama. Cijene benzina i dizela ovdje su znatno više nego u mnogim popularnim destinacijama za odmor i tranzit. Oni koji voze u Austriju, Hrvatsku, Italiju ili Španjolsku stoga mogu uštedjeti novac na gorivu, pišu njemački mediji.
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