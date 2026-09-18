strateški debakl
Foreign Policy: SAD gubi rat protiv Irana
Sjedinjene Države u ratu protiv Irana nisu ostvarile glavne strateške ciljeve koje su zacrtale, dok je Teheran zadržao sposobnost utjecaja na stanje u regiji, uključujući kontrolu ključnih pomorskih pravaca.
Oglas
Američki predsjednik Donald Trump početkom ožujka tvrdio je da su SAD već "pobijedile" u ratu protiv Irana, ali da još treba "dovršiti posao". Mjesecima poslije sukob se proširio na Bliski istok, diplomacija je zapela, a kraju rata i dalje se ne nazire kraj.
Trump je u srijedu rekao kako se "nada da smo pri kraju rata" te sugerirao da Iran želi postići dogovor. No, prema analizi Foreign Policyja, događaji na terenu ne upućuju jasno na takav razvoj.
Sjedinjene Države dosad su potrošile oko 38 milijardi dolara, a rat je dodatno opteretio američke snage i pridonio globalnoj energetskoj krizi. Analiza navodi da Washington nije ostvario ciljeve povezane s iranskim regionalnim utjecajem, vojnim sposobnostima, stabilnošću režima i nuklearnim programom.
"Neosporno je da SAD nije ostvario svoje glavne strateške ciljeve", rekao je Gregory Brew, stručnjak za Iran i viši analitičar Eurasia Groupa.
Hormuški tjesnac kao jedan od ključnih za SAD
Jedan od ključnih problema za Washington predstavlja Hormuški tjesnac. Teheran je, prema analizi, pokazao da može dugotrajno blokirati taj važni pomorski pravac, čime je dobio dodatnu polugu utjecaja na globalnu opskrbu naftom.
Istodobno su iranske savezničke skupine i dalje aktivne. Hutisti u Jemenu ovog su mjeseca ostvarili teritorijalne dobitke duž obale Crvenog mora, uključujući zauzimanje luke Mocha i strateških otoka poput Perima.
Hutisti su time došli u poziciju potencijalne kontrole nad Bab el-Mandebom, tjesnacem koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom. Teheran i hutisti mjesecima su upozoravali da bi taj pomorski pravac mogao biti zatvoren ako SAD nastavi rat.
Istodobno su ponovno porasle napetosti između hutista i Saudijske Arabije. Rijad je prošlog tjedna privremeno zatvorio naftovod Istok-Zapad nakon napada dronom koji je pripisao militantima iz Iraka koje podupire Iran.
Iako su Hamas i Hezbolah, dvije druge važne skupine povezane s Iranom, danas slabiji nego ranijih godina, analiza Foreign Policyja navodi da je to uglavnom posljedica izraelskih vojnih operacija u Gazi i Libanonu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas