Usprkos svemu premijer Plenković uporno ponavlja mantru o „socijalnoj koheziji“ i zaštiti životnog standarda. Pitamo ga da nam pojasni kakva je to socijalna kohezija u kojoj sve veći broj ljudi koji su cijeli život radili završava ispod granice siromaštva? Ako se ništa sustavno ne promijeni, 2027. godine imat ćemo još više umirovljenika koji će, unatoč nominalno većim mirovinama, živjeti u siromaštvu, upozoravaju iz BUZ-a.