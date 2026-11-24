BUZ
Špika: Plenković se hvali s milijardama u proračunu, a sve više umirovljenika ispod granice siromaštva
Iz Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) poručili su u utorak kako je činjenica da će umirovljenici u proračunu za 2027. godinu stvarno dobiti više eura, no pitanje je hoće li od 'tih više eura moći živjeti bolje', a upozorili su i kako sve više umirovljenika živi ispod granice siromaštva.
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U priopćenju ističu kako se premijer Andrej Plenković pohvalio s gotovo 11,2 milijarde eura namijenjenih za mirovine i mirovinska primanja uz povećanje proračunske stavke za 875 milijuna eura, ali ni riječi o tome ima li namjeru ispraviti nepravdu nastalu zbog loše formule izračuna i usklađivanja mirovina, ističu u BUZ-u.
Ni za 2027. godinu u programu Vlade nema plana za dostizanje mirovine od najmanje 60 posto prosječne plaće, nema ozbiljnog povećanja vrijednosti mirovine, nema obeštećenja generacija koje su desetljećima gubile zbog nepovoljne formule. Dakle, nema ničega izuzev redovitog usklađivanja koje samo prati posljedice problema koji je Vlada sama godinama održavala, ocjenjuju u BUZ-u.
Usprkos svemu premijer Plenković uporno ponavlja mantru o „socijalnoj koheziji“ i zaštiti životnog standarda. Pitamo ga da nam pojasni kakva je to socijalna kohezija u kojoj sve veći broj ljudi koji su cijeli život radili završava ispod granice siromaštva? Ako se ništa sustavno ne promijeni, 2027. godine imat ćemo još više umirovljenika koji će, unatoč nominalno većim mirovinama, živjeti u siromaštvu, upozoravaju iz BUZ-a.
Vlada povećava iznos novca koji izdvaja za umirovljenike, ali time uopće ne povećava njihovu stvarnu kupovnu moć. To nije nikakva mirovinska politika, to je bešćutno političko administriranje siromaštva. Ukidanje poreza na mirovine i povećanje godišnjeg dodatka mogu nekome donijeti nekoliko eura ili desetaka eura više, ali time se ne ispravlja sustavna nepravda, drže u BUZ-u.
BUZ poručuje da umirovljenicima ne trebaju Plenkovićeve milijarde na papiru nego mirovina od koje se može živjeti.
Proračun za 2027. godinu pokazuje da su za „brižnu i socijalno osjetljivu“ Vladu hrvatski umirovljenici ponovno na začelju, stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.
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