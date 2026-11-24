"Nastavljaju napadati"
Putin zaprijetio Ukrajini: "Ignoriraju Trumpov zahtjev, protumjere su neizbježne"
Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije nafte unatoč zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da se suzdrži od takvih napada, izjavio je u utorak ruski predsjednik Vladimir Putin, najavivši protumjere.
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Kijev je poručio da će prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu tek kada Moskva učini isto. Iako su ukrajinski napadi oslabjeli nakon što je Trump sredinom listopada objavio primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, ponovno su se intenzivirali od kraja prošlog mjeseca.
"Vidimo da kijevski režim nastavlja napadati naše rafinerije unatoč apelu i izravnom zahtjevu američkog predsjednika da se suzdrži od takvih napada. Međutim, vlasti u Kijevu ignoriraju taj savjet", rekao je Putin na sastanku s vladinim dužnosnicima i vodećim ljudima naftne industrije u Kremlju, piše Reuters
"U tom smislu želio bih naglasiti da su protumjere s naše strane neizbježne", dodao je.
Na sastanku je također rekao da želi uvođenje dodatnih sigurnosnih mjera za energetska postrojenja.
Prema procjenama dvaju izvora iz naftne industrije, ukrajinski napadi dronovima smanjili su ukupnu količinu sirove nafte koju prerađuju ruske rafinerije za 45 posto od kraja listopada.
Nekoliko ruskih regija uvelo je ograničenja maloprodaje benzina i dizela nakon novog vala ukrajinskih napada na rafinerije nafte, izvijestili su lokalni mediji i vlasti.
Putin je rekao da je situacija na domaćem tržištu goriva i dalje teška, ali da su se cijene benzina stabilizirale nakon što su u listopadu dosegnule vrhunac.
Europa odustaje od ruskog ukapljenog prirodnog plina
Europska unija odlučila je od 1. siječnja potpuno obustaviti kupnju ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji se doprema morskim putem, iako su ruske isporuke LNG-a u Europu prošle godine iznosile oko 13,7 milijuna tona.
Prema preliminarnim podacima LSEG-a, ruski izvoz ukapljenog prirodnog plina u Europu u prvih deset mjeseci ove godine porastao je za oko 6,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dosegnuvši ukupno 11,8 milijuna tona.
Putin je rekao da su europski napori da se ograniči izvoz ruskih energenata imali suprotan učinak, ustvrdivši da Rusija širi svoja prodajna tržišta i sve više koristi Sjeverni morski put duž svoje arktičke obale.
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