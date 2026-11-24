Američka tvrtka Vishay Intertechnology također nije ponudila objašnjenje o konkretnim komponentama koje su završile u ruskom dronu. Umjesto toga, navela je da je u veljači 2022. obustavila sve isporuke u Rusiju te da aktivno sprječava izvoz svojih proizvoda kojim bi se kršili propisi SAD-a, EU-a "ili bilo koji drugi primjenjivi zakoni i propisi o izvozu".