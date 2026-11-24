unatoč sankcijama
Ukrajinci pregledali ruski dron: Tragovi vode do Europe i SAD-a
Dokazi do kojih je došao Kyiv Independent otkrivaju da su u oborenim ruskim napadačkim dronovima pronađene američke i europske komponente proizvedene 2026. godine.
Sredinom kolovoza iznad Kijevske oblasti oboren je ruski napadački dron Geran-4 na mlazni pogon.
Neke od komponenti drona američki i europski proizvođači proizveli su samo nekoliko mjeseci prije nego što ga je Rusija lansirala prema Ukrajini, navodi se u izvješću ukrajinske obavještajne službe u koje je Kyiv Independent imao uvid.
Zaključci izvješća upućuju na to da Rusija, više od četiri godine nakon početka invazije punog opsega, i dalje nabavlja novoproizvedenu zapadnu tehnologiju koja podliježe izvoznim ograničenjima, koristeći se mrežama za zaobilaženje sankcija koje djeluju preko trećih zemalja.
Unutrašnjost ruskog Shaheda na mlazni pogon
Rusija je početkom ove godine pokrenula masovnu proizvodnju drona Geran-4, poznatog i pod iranskim nazivom Shahed, koji leti brže i na većim visinama te ima bolje manevarske sposobnosti od ranijih modela Gerana. Moskva ga otad masovno koristi u napadima na ukrajinsku civilnu infrastrukturu.
Prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe, dron Geran-4 oboren u kolovozu proizveden je u posebnoj gospodarskoj zoni Alabuga, u kojoj se nalazi najveći ruski pogon za proizvodnju tih bespilotnih letjelica.
U dronu je pronađeno nekoliko čipova za vremensku sinkronizaciju s oznakama koje odgovaraju onima američke tvrtke CTS Corporation. Prema oznakama datuma proizvodnje, neki su proizvedeni u siječnju, veljači i ožujku 2026. godine.
Jedna mala energetska dioda, za koju se smatra da ju je proizvela američka tvrtka Vishay Intertechnology, nosila je oznaku datuma 2607, što znači da je proizvedena u sedmom tjednu 2026. godine, odnosno sredinom veljače.
Mikrokontroler – malo računalo na jednom čipu koje sadrži procesor i memoriju – pripisan francusko-talijanskoj tvrtki STMicroelectronics sa sjedištem u Švicarskoj, nosio je oznaku 2606, što znači da je proizveden početkom veljače 2026. godine.
Prema oznakama na njemu, mikrokontroler je sastavljen i testiran u Maleziji, gdje STMicroelectronics ima velik pogon za završne faze proizvodnje.
U svega nekoliko mjeseci te su komponente iz tvornica u zapadnom vlasništvu dospjele u unutrašnjost ruskog drona koji je u kolovozu korišten za napad na Ukrajince.
U ostacima drona pronađeno je ukupno gotovo 100 komponenti koje nisu proizvedene u Rusiji, a većina ih se pripisuje različitim američkim tehnološkim tvrtkama.
Nemaju svi dijelovi oznake iz kojih je moguće utvrditi datum proizvodnje, no njih 12 ima. Nijedan od tih dijelova ne potječe iz prijeratnih zaliha: sedam ih je proizvedeno 2026., tri 2025., a dva 2024. godine.
Drugim riječima, proizvedeni su godinama nakon što su Europska unija i SAD uveli ograničenja izvoza mikročipova u Rusiju nakon početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu 2022. godine.
Kyiv Independent i partnerski mediji poslali su fotografije komponenti njihovim proizvođačima, zatraživši objašnjenje kako su ti dijelovi dospjeli u Rusiju.
U pisanom odgovoru europski proizvođač čipova STMicroelectronics nije se osvrnuo na konkretnu komponentu niti je objasnio kako je ona mogla završiti u ruskom dronu. Umjesto toga, tvrtka je istaknula da više ne posluje u Rusiji te da provodi sveobuhvatan program usklađenosti s međunarodnim trgovinskim propisima.
Američka tvrtka Vishay Intertechnology također nije ponudila objašnjenje o konkretnim komponentama koje su završile u ruskom dronu. Umjesto toga, navela je da je u veljači 2022. obustavila sve isporuke u Rusiju te da aktivno sprječava izvoz svojih proizvoda kojim bi se kršili propisi SAD-a, EU-a "ili bilo koji drugi primjenjivi zakoni i propisi o izvozu".
CTS Corporation nije odgovorio na više zahtjeva za komentar.
Litavske SIM kartice u ruskim napadačkim dronovima
Drugo izvješće ukrajinske obavještajne službe u koje je Kyiv Independent imao uvid sadrži fotografije osam SIM kartica koje je izdao litavski telekomunikacijski operater, a koje su pronađene u dronovima što ih je Rusija lansirala prema Ukrajini tijekom 2025. godine.
SIM kartice pomažu dronovima u navigaciji tijekom leta, objašnjava Jonas Ohman, suosnivač organizacije Blue/Yellow, litavske organizacije koja pruža potporu ukrajinskim vojnicima. Povezivanjem s mobilnom mrežom dron može odašiljati podatke o svojoj lokaciji, prilagođavati putanju leta i slati videosnimke operaterima u stvarnom vremenu.
"U biti, riječ je o letećem mobitelu", rekao je Ohman.
Već je poznato da Rusija u svojim dronovima koristi SIM kartice domaćih operatera, ali i onih iz Bjelorusije, Kazahstana, pa čak i Ukrajine.
Međutim, obavještajno izvješće upućuje na to da je Rusija možda pronašla način nabave i europskih SIM kartica za napade na Ukrajinu.
Za razliku od ruskih, strane SIM kartice Moskvi pomažu da izbjegne otkrivanje ukrajinskih snaga, rekao je Ohman.
"U tom je slučaju mnogo teže utvrditi za što se kartica koristi. U biti, sve izgleda kao uobičajena mobilna komunikacija."
Svih osam SIM kartica potječe od istog mobilnog operatera: riječ je o Pildyku, brendu usluga na bonove litavskog telekomunikacijskog operatera Tele2 Lietuva.
Kartice su kupljene i aktivirane 2024. godine, naveo je Linas Marcinkevicius, voditelj odjela za kreditnu kontrolu i upravljanje rizicima u tvrtki Tele2 Lietuva, u pisanom odgovoru za potrebe ovog istraživanja.
Kako je onda Rusija, unatoč sankcijama EU-a, došla do tih europskih SIM kartica?
Prema navodima tvrtke Tele2 Lietuva, SIM kartice Pildyk prodaju se isključivo u Litvi, no mogu ih zloupotrijebiti prevaranti i krijumčari.
"Sumnjamo da postoje specijalizirane skupine koje se bave kupnjom, aktivacijom i, u konačnici, preprodajom tih kartica", napisao je Marcinkevicius.
"Njima mogu opskrbljivati kriminalce, osobito one koji se bave telefonskim prijevarama, kao i krijumčare te, u konačnici, kao što smo vidjeli, agente neprijateljskih država. Nijedan pružatelj usluga nije imun na to."
Izvoz SIM kartica u Rusiju zabranjen je sankcijama EU-a i dopušten je samo u iznimnim slučajevima, uz posebno odobrenje nacionalnih tijela, naveo je glasnogovornik Europske komisije u pisanom odgovoru.
"Glavni izazov često nije formalni izvoz iz EU-a u Rusiju ili Bjelorusiju, nego preusmjeravanje, nezakonita nabava, preprodaja, gomilanje zaliha ili zloupotreba već izdanih kartica", dodao je glasnogovornik.
Anonimne SIM kartice na bonove mogu olakšati kriminalne aktivnosti. Kada je osam kartica Pildyk aktivirano 2024. godine, Litva još nije zahtijevala od korisnika potvrdu identiteta.
To se promijenilo 1. siječnja 2025., kada je ta zemlja uvela obveznu identifikaciju pri kupnji novih SIM kartica na bonove kod svih operatera.
"Osim toga, ograničen je broj kartica koje jedna osoba može kupiti, a onemogućena je i njihova aktivacija u inozemstvu", rekao je Marcinkevicius iz tvrtke Tele2 Lietuva.
Ipak, u nekim državama članicama EU-a SIM kartice i dalje je moguće kupiti bez identifikacije.
Prema riječima glasnogovornika Europske komisije, na razini EU-a ne postoji obveza registracije SIM kartica na bonove.
"To je u nacionalnoj nadležnosti, a praksa se razlikuje: Njemačka, Poljska i neke druge zemlje zahtijevaju identifikaciju, dok druge države članice to ne čine."
Više od 16.000 komponenti iz različitih zemalja
Od početka ruske invazije punog opsega istražitelji su identificirali više od 16.000 komponenti strane proizvodnje u ruskim dronovima, projektilima i drugom oružju, priopćio je Ured glavnog državnog tužitelja Ukrajine u pisanom odgovoru Kyiv Independentu. Dijelovi nose oznake proizvođača iz više od 30 zemalja.
Ta je brojka više nego dvostruko veća od približno 6300 komponenti čije je podatke ukrajinska vojna obavještajna služba HUR dosad javno objavila na portalu War & Sanctions.
Kako bi utvrdio kanale opskrbe i provjerio poštivanje međunarodnih sankcija i propisa o kontroli izvoza, Ured glavnog državnog tužitelja uputio je 28 zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć nadležnim tijelima drugih zemalja.
U međuvremenu, Ukrajina i dalje pronalazi najnovije zapadne komponente u najnovijem ruskom oružju, rekao je Vladislav Vlasjuk, predsjednikov izaslanik za politiku sankcija.
"U rujnu smo u oborenom Geranu-5 pronašli tranzistor velikog europskog proizvođača koji je proizveden u veljači ove godine", rekao je Vlasjuk za Kyiv Independent.
"To je sedam mjeseci od izlaska iz tvornice do ruskog drona iznad Ukrajine."
Kijev ne optužuje proizvođače da izravno opskrbljuju Rusiju, rekao je Vlasjuk. Ono što želi jest da uspostave znatno veću kontrolu nad svojim distribucijskim kanalima.
"Proizvodi ne dolaze izravno u Rusiju. Prolaze kroz lanac od tri ili četiri posrednika – paravan-tvrtki u trećim zemljama", rekao je.
Vlasjuk smatra da su za zatvaranje tog kanala opskrbe potrebne tri stvari: posrednike treba kazneno goniti, a ne samo uvrštavati na popise sankcioniranih subjekata. Proizvođači bi trebali snositi odgovornost za krajnje korisnike svojih proizvoda, a skupina G7 trebala bi se usredotočiti na financijske tokove koji omogućuju nastavak te trgovine.
"Financijske obavještajne službe trebale bi pratiti novac povezan s trgovinom čipovima na isti način na koji prate novac od trgovine drogom", rekao je.
"Netko je platio svaku komponentu koja je dospjela u Rusiju, a neke su banke obradile ta plaćanja."
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