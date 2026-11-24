JULIEN DE ROSA / AFP

Microsoft je proglasio najviši stupanj uzbune, takozvani „Code Red”, kako bi temeljito reformirao način na koji sprječava velike prekide rada svojih usluga i na njih odgovara, nakon što je 24-satni prekid rada razotkrio nedostatke u njegovim inženjerskim sustavima i upravljanju kriznim situacijama, pokazuju interni dopisi u koje je Reuters imao uvid.

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Prekid rada 12. i 13. studenoga pogodio je državne institucije od Australije i Japana do Sjedinjenih Američkih Država, izazvao kašnjenja u poslovanju financijskih trgovačkih društava i poremetio komunikaciju zrakoplovnih kompanija, potaknuvši širu zabrinutost zbog ranjivosti kritične digitalne infrastrukture.

Microsoft je priopćio da incident nije bio povezan s kibernetičkim aktivnostima ni agentima umjetne inteligencije, piše Reuters.

Kao uzrok prekida rada Microsoft je naveo neotkriveni nedostatak u skalabilnosti sustava Windows, nastao u srpnju. Glavni izvršni direktor Satya Nadella javno se ispričao zbog poremećaja.

Proglašenje najvišeg stupnja uzbune označava najhitniju razinu mobilizacije radi otklanjanja slabosti u Microsoftovim inženjerskim i operativnim praksama nakon što je prekid rada pogodio Exchange Online, uslugu elektroničke pošte u oblaku, kao i Outlook, Teams, asistenta umjetne inteligencije Copilot te druge proizvode paketa Microsoft 365.

Bio je to incident s najvećim posljedicama za korisnike u povijesti Exchange Onlinea, naveo je predsjednik odjela M365 Core Jason Henderson u internom dopisu zaposlenicima u petak.

Nikada prije toliko korisnika nije tako dugo bilo bez pristupa elektroničkoj pošti, istaknuo je.

„Code Red znači da je ovo zadatak najvišeg prioriteta za naš tim”, dodao je Henderson.

„Ratna magla”

Amanda Silver, Microsoftova potpredsjednica zadužena za M365 Core i Work IQ, kompanijinu platformu za inteligentne poslovne procese namijenjenu agentima umjetne inteligencije, u zasebnom je dopisu u ponedjeljak navela da su inženjeri tijekom prekida rada morali djelovati u uvjetima svojevrsne „ratne magle”.

Unatoč angažiranju najboljih inženjera, timovi zaduženi za odgovor na incident razmijenili su više od 11.000 poruka u 11 razgovora na Teamsu.

Pritom su teško uspijevali održati cjelovit pregled postavljenih hipoteza i donesenih odluka jer su dijagnostički podaci bili raspršeni po nepovezanim internim sustavima za praćenje problema, navela je Silver.

Charles Lamanna, Microsoftov izvršni potpredsjednik zadužen za Copilot, agente umjetne inteligencije i platforme, tijekom sastanka održanog u sklopu inicijative Code Red izjavio je da je pogođena komponenta pretrpjela „otprilike deset godina prihvatljivih kvarova”, stoji u dopisu Silver.

„Naš posao ne završava ponovnom uspostavom usluge. Naši timovi nastavljaju raditi danonoćno kako bi što prije primijenili sve naučene lekcije, a naše vodstvo osigurava da to bude naš najviši prioritet”, izjavio je glasnogovornik Microsofta za Reuters, odgovarajući na upit o internim dopisima.

Cilj je otkloniti globalne kvarove u roku od sat vremena

U sklopu inicijative Code Red, mobilizacije najvišeg prioriteta rezervirane za kritične krizne situacije, Silver je predstavila pet područja djelovanja usmjerenih na rasterećenje sustava, geografsku podjelu mrežnog prometa i uspostavu bržih mehanizama oporavka.

Microsoft je postavio cilj da se budući incidenti na globalnoj razini otklone u roku od jednog sata, a planira uvesti i agente umjetne inteligencije koji bi inženjerima pomogli u bržoj analizi podataka o stanju sustava.

Henderson je najavio da će održavati svakodnevne sastanke s vodstvom odjela Substrate, koji nadzire inženjerski tim odgovoran za temeljne usluge Microsofta 365, kako bi pratio provedbu mjera donesenih nakon prekida rada. Najavio je i tjedne evaluacije.

Glasnogovornik kompanije izjavio je da Microsoft nije predan samo rješavanju problema kada se pojave, nego i poduzimanju svih mogućih mjera za sprječavanje budućih poremećaja.

Prespora implementacija softverskih zakrpa

„Nažalost, sav posao koji smo obavili tijekom proteklih godina nije bio dovoljan da nas zaštiti u četvrtak”, rekao je Henderson, dodavši da je proveo opsežnu analizu širih organizacijskih i strukturnih problema koji su omogućili nastanak kvarova.

U drugom internom dopisu s početka mjeseca, u koji je Reuters također imao uvid, Henderson je naveo da implementacija „hitnih zakrpa za naše temeljne usluge M365” na globalnoj razini traje predugo.

„U jednom drugom nedavnom incidentu bilo je potrebno pet do šest dana da se hitni softverski popravak implementira u svim produkcijskim sustavima diljem svijeta. Kada je riječ o najhitnijim sigurnosnim problemima, od njihova otkrivanja do sigurne globalne implementacije rješenja ne bi smjelo proći više od sat vremena. Suvišno je reći da još nismo na toj razini”, napisao je Henderson.