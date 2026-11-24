Abu Nahal
Izraelski zračni udar usmrtio čelnika Hamasove sigurnosne službe
Čelnik Hamasove unutarnje sigurnosne službe u Pojasu Gaze Naim Abu Nahal ubijen je u izraelskom napadu na palestinski teritorij, potvrdili su u utorak Hamas i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Oglas
Izraelska vojska objavila je na društvenoj mreži X da je ubojstvo Abu Nahala "značajan udarac upravljačkim sposobnostima službe".
Vojska je optužila Abu Nahala za organiziranje "terorističkih napada" na izraelske civile i vojnike, ne iznoseći dodatne pojedinosti. Njegova je prethodnika izraelska vojska uhitila prije otprilike tri mjeseca.
Hamasova unutarnja sigurnosna služba navodno je zadužena za sigurnost visokih dužnosnika tog pokreta i koordinaciju njihovih sastanaka.
U međuvremenu je još šest osoba poginulo u dvama izraelskim napadima na Pojas Gaze u utorak, navode medicinski izvori. Troje policajaca poginulo je, a više je osoba ozlijeđeno u napadu na policijsku postaju pod upravom Hamasa u gradu Han Junisu na jugu Pojasa Gaze.
Još su tri osobe poginule u izraelskom napadu na središnji dio Pojasa Gaze. Te informacije zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi, a izraelska vojska još nije odgovorila na zahtjev za komentar.
Unatoč primirju između Izraela i Hamasa, koje je na snazi od listopada, izraelski napadi sa smrtnim ishodom u Pojasu Gaze gotovo su svakodnevni. Izraelska vojska nedavno je ponovno intenzivirala zračne napade, tvrdeći da je ubila nekoliko visokih Hamasovih dužnosnika.
Benjamin Netanyahu nedavno je naredio vojsci da ubije svih preostalih 2000 pripadnika Hamasa koji su navodno sudjelovali u napadima na Izrael 7. listopada 2023. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas