Eskişehir
VIDEO / Srušio se vojni helikopter u Turskoj
Operacija potrage i spašavanja i dalje je u tijeku, priopćilo je Ministarstvo nacionalne obrane Republike Turske.
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Tursko Ministarstvo nacionalne obrane priopćilo je da se srušio helikopter tipa AS-532, koji pripada turskim zračnim snagama, a koji je poletio iz Eskişehira radi izvođenja vježbe, prenosi Reuters.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye. The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
„Helikopter tipa AS-532 naših zračnih snaga, koji je poletio iz Eskişehira radi izvođenja vježbe, doživio je nesreću. Pronađena je olupina helikoptera, a operacija potrage i spašavanja još je u tijeku”, navodi se u priopćenju Ministarstva.
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