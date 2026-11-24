održan sastanak
Hrstić i Tomašević dogovorili hitne mjere za Jankomir, poznati detalji
Danas je održan radni sastanak ministrice zdravstva Irene Hrstić i gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, na kojem se razgovaralo o radu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Sastanak je protekao u konstruktivnom ozračju, a u fokusu razgovora bile su mjere za unaprjeđenje rada ustanove nakon tragičnog događaja, poručili su iz Ministarstva zdravstva.
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Ministrica i gradonačelnik izrazili su podršku istrazi kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije i utvrdila odgovornost svih osoba uključenih u okolnosti koje su dovele do smrti Kristiana Josipa Periša.
Na sastanku su dogovorene dodatne hitne mjere usmjerene na unaprjeđenje funkcioniranja Klinike, jačanje nadzora nad njezinim radom i ponovno uspostavljanje povjerenja građana u ovu zdravstvenu ustanovu, stoji u priopćenju.
Među dogovorenim mjerama je i revizija koju će provesti ravnateljica Klinike svih neočekivanih neželjenih i neželjenih događaje koji su se u ustanovi dogodili tijekom posljednjih godinu dana te da o utvrđenom izvijesti Ministarstvo zdravstva i Upravno vijeće Klinike putem zasebnih izvješća.
Uz to, Ministarstvo zdravstva Klinici će proslijediti sve pritužbe pristigle posljednjih dana u pojačanom broju, a koje će ustanova biti dužna detaljno istražiti u okviru postupka internog nadzora.
Klinika će ubuduće o neželjenim događajima Ministarstvo zdravstva izvještavati u rokovima propisanima važećim propisima, a gdje god je to moguće, i u kraćem roku.
S obzirom na nedostatak zaposlenika, ministrica i gradonačelnik usuglasili su se i oko potrebe osiguravanja dodatne kadrovske pomoći kako bi Klinika mogla nastaviti rad u postojećoj organizaciji te zadržati dosadašnji opseg prijema novih pacijenata. Pomoć će se osigurati, u dogovoru s nadležnim stručnim društvima, privremenim angažiranjem dodatnih zaposlenika iz drugih zdravstvenih ustanova na području Zagreba koje obavljaju psihijatrijsku djelatnost.
Grad Zagreb nastavit će aktivno sudjelovati u komunikaciji s pacijentima i njihovim predstavnicima te osnažiti podršku gradskom Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u razmatranju i obrađivanju eventualnih pritužbi pacijenata.
Ministrica Irena Hrstić i gradonačelnik Tomislav Tomašević razmijenili su i informacije o dosadašnjim sastancima s predstavnicima udruga pacijenata te inicijativama koje pokreću Ministarstvo zdravstva i Grad Zagreb s ciljem sprječavanja sličnih tragedija u budućnosti.
Dogovoreno je da će se razgovori i suradnja nastaviti, uz zajednički cilj osiguravanja sigurnosti pacijenata, kvalitetnije zdravstvene skrbi i vraćanja povjerenja javnosti u rad Klinike Sv. Ivan.
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