S obzirom na nedostatak zaposlenika, ministrica i gradonačelnik usuglasili su se i oko potrebe osiguravanja dodatne kadrovske pomoći kako bi Klinika mogla nastaviti rad u postojećoj organizaciji te zadržati dosadašnji opseg prijema novih pacijenata. Pomoć će se osigurati, u dogovoru s nadležnim stručnim društvima, privremenim angažiranjem dodatnih zaposlenika iz drugih zdravstvenih ustanova na području Zagreba koje obavljaju psihijatrijsku djelatnost.