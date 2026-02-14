Vozač kobnog tramvaja: "Uzrok nesreće je tehničke prirode, video će dosta pokazati"

Na Županijskom sudu u Sarajevu danas je održano ročište Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja koji je sudjelovao u stravičnoj nesreći kod Zemaljskog muzeja. Dok Tužiteljstvo Kantona Sarajevo traži jednomjesečni pritvor, obrana iznosi šokantne tvrdnje o stanju vozila u javnom prijevozu.
Tužitelj je istaknuo da je tramvaj, prema dostupnim podacima, vozio brže od dopuštene brzine te da vozač nije smanjio brzinu kretanja.
Odvjetnik obrane Elmin Plećan oštro se usprotivio pritvoru, naglasivši da je Kasapović iskusan radnik, a da je uzrok tragedije isključivo tehnička neispravnost.
"Istoga dana na terminalu na Ilidži dogodila se slična situacija – tramvaj je sam dobio ubrzanje. Na ovom tipu vozila takvi kvarovi su svakodnevica. U kritičnom trenutku tramvaj je postigao tri puta veće ubrzanje nego što je normalno“, izjavio je Plećan.
Obrana tvrdi da istraga još ne može upirati prstom u vozača dok se ne utvrdi zašto je elektronika zakazala.
Vozač kroz suze: Žao mi je djece, ali ovo je poznato svima u GRAS-u
Osumnjičeni vozač Adnan Kasapović podržao je riječi svog odvjetnika, dodavši da se radnici godinama bore s neispravnim vozilima.
"Smatram da nisam kriv. Uzrok je tehničke prirode i to svi radnici GRAS-a dobro znaju. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Postoji videonadzor u tramvaju koji još nije pregledan, on će sve pokazati“, rekao je Kasapović pred sucem.
Na kraju obraćanja, vidno potresen, vozač je izrazio sućut i bol zbog stradalih:
"Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji, neizmjerno mi je žao.“
Obrana inzistira da se što prije pregleda snimka videonadzora iz unutrašnjosti tramvaja, koja bi, prema njihovim riječima, trebala dokazati da vozač nije imao kontrolu.
