Vučić: Izrael će nam u Srbiji raditi dronove, ponosim se tim, bit će najbolji u ovom dijelu svijeta

Na pitanje novinara da komentira tvrdnje da će Izrael sam graditi tvornicu dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je u u utorak, tijekom posjeta posebnoj vojnoj postrojbi za osiguranje "Kobre", potvrdio da će Izrael proizvoditi dronove u Srbiji jer Srbija "ne zna praviti dronove kao Izrael".