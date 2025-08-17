Vučić najavio "odlučnu i drugačiju" akciju države, usporedio prosvjednike s fašistima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, u obraćanju naciji, da će u naredna tri do četiri dana građani vidjeti „iznenađujuće odluke“ države u vezi s građanskim protestima.
Aleksandar Vučić poručio je da će nakon tog razdoblja država krenuti u odlučnu akciju.
„Činit će vam se, u ta tri-četiri dana, da država ne postoji, da smo poraženi. Poslije toga vidjet ćete odlučnost da vratimo mir, red i poredak u našu zemlju“, rekao je predsjednik Republike Srbije.
Dodao je i da će odgovor države biti „mnogo drugačiji od onoga kakav je bio do sada“.
"Rušenje države"
Tijekom cijelog obraćanja optuživao je studente i građane koji prosvjeduju za „rušenje države“, usporedivši ih s fašistima i nacistima.
Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da se uvođenje izvanrednog stanja nije razmatralo.
Na konferenciji su bila dopuštena samo tri pitanja, ali nijedan nezavisni medij nije dobio priliku da ih postavi, pa tako ni novinarka N1.
Vučić ni ovoga puta nije spomenuo pirotehniku koja je bačena na građane iz prostorija SNS-a, što je i bio okidač za nerede, niti ulogu batinaša povezanih sa SNS-om. Govorio je tek o jednom kafiću, dok nije spominjao polupane lokale i radionicu u Valjevu.
