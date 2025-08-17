Putin ostavio Trumpa u nevjerici: "Mislio sam da će ovo biti najlakše. Pokazalo se da je najteže"

Najvažnije je ipak da je Trump, barem zasad, odustao od prijetnji uvođenjem novih strogih sankcija protiv Rusije i širenjem sekundarnih sankcija prema državama koje kupuju rusku naftu i tako financiraju rat. Te je mjere najavljivao do roka koji je istekao prošlog tjedna, razočaran Putinovom nepopustljivošću i uvjeren da ga ruski vođa samo vuče za nos. Upravo to ga je možda i dovelo na Aljasku. No čini se da je Trump popustio, a da zauzvrat nije dobio ništa.