Toplinski val završava, dolaze kiša i grmljavina

Dalmaciju u poslijepodnevnim satima također očekuje nestabilno vrijeme. Uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, a lokalno i nevrijeme, osobito u zaleđu. Bura će povremeno jačati na umjerenu i jaku, a tijekom pljuskova može imati i olujne udare. Prije dolaska kiše zadržat će se sparno i vruće vrijeme, a na otocima bi ponegdje moglo ostati i potpuno suho, prenosi Net.hr. Na sjevernom Jadranu prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, uz tek rijedak pljusak u unutrašnjosti Istre, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti više oblaka i češćih nestabilnosti. Na obali će ostati vruće i vrlo vruće, bura će puhati slabo do umjereno, a navečer će ponovno jačati, osobito pod Velebitom. Pravo će osvježenje biti osjetno tek u gorju.