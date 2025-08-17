Toplinski val završava, dolaze kiša i grmljavina

Tijekom noći i u jutarnjim satima u unutrašnjosti će biti više oblaka, osobito u središnjim krajevima, gdje je moguće i jače nevrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano i suho vrijeme.
Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac, dok će duž obale vladati bura, na sjevernom Jadranu ponegdje i vrlo jaka, a pod Velebitom lokalno i s olujnim udarima.
Sparno i vruće prije kiše
U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne će biti promjenjivo i nešto svježije. Pljuskovi će biti kratkotrajni, ali mjestimice izraženiji, a uz većinom umjeren sjeverni vjetar dnevna temperatura će se kretati oko 28 do 29 Celzijevih stupnjeva. Slavonija, Baranja i Srijem imat će nestabilniji i oblačniji drugi dio dana, uz izraženije pljuskove i grmljavinu, a povremeno i olujne udare inače umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Najveća vjerojatnost za takve pojave bit će u Srijemu i istočnoj Posavini. Temperatura će biti nešto niža nego prethodnih dana, ali i dalje vrlo topla i sparna.
Dalmaciju u poslijepodnevnim satima također očekuje nestabilno vrijeme. Uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, a lokalno i nevrijeme, osobito u zaleđu. Bura će povremeno jačati na umjerenu i jaku, a tijekom pljuskova može imati i olujne udare. Prije dolaska kiše zadržat će se sparno i vruće vrijeme, a na otocima bi ponegdje moglo ostati i potpuno suho, prenosi Net.hr. Na sjevernom Jadranu prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, uz tek rijedak pljusak u unutrašnjosti Istre, dok će u Gorskom kotaru i Lici biti više oblaka i češćih nestabilnosti. Na obali će ostati vruće i vrlo vruće, bura će puhati slabo do umjereno, a navečer će ponovno jačati, osobito pod Velebitom. Pravo će osvježenje biti osjetno tek u gorju.
Noći će postati ugodnije
Početak novog tjedna donosi znatno sunčanije vrijeme. Od ponedjeljka će temperature biti niže, i dnevne i noćne, pa će jutra u utorak i srijedu biti razmjerno svježa. Danju će ipak biti vrlo toplo, a sredinom tjedna ponovno vruće i sparno uz jugozapadni vjetar i postupno povećanje naoblake. Takav razvoj situacije najavit će jače naoblačenje i promjenu vremena u drugoj polovici tjedna. U četvrtak, a osobito u petak, kiša i pljuskovi bit će češći, uz osjetnije zahlađenje.
Na Jadranu će u ponedjeljak jaka bura razbistriti nebo, pa će tek na krajnjem jugu ostati mogućnost za kraći pljusak. Posvuda će biti manje vruće, a noći će napokon postati ugodnije. U utorak će prevladavati mirnije vrijeme, a već u srijedu će postupno jačati južina i gomilati oblake, najprije na sjevernom Jadranu, gdje raste vjerojatnost pljuskova, grmljavine i nevera. Od četvrtka će naoblačenje zahvatiti veći dio obale, a ponegdje će pasti i obilnija kiša. Ta promjena donijet će prekid vrućina, no i dalje će ostati vrlo toplo.
