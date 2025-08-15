38 uhićenih u beogradu
FOTO, VIDEO / Beograd kao ratna zona, novi prosvjedi diljem Srbije: "Krenuli su napadi na naše obitelji"
Diljem Srbije sinoć su održani prosvjedi, a policija je na više mjesta koristila suzavac kako bi rastjerala okupljene. N1 Srbija javlja da je 38 građana uhićeno samo u Beogradu, a beogradska Hitna pomoć intervenirala je desetak puta. Na građane je bacana pirotehnika iz smjera policije gdje su bila i oklopna vozila. Najgore je bilo u Kneza Miloša. Do napada je došlo i u Nišu i Valjevu.
U Novom Sadu su u četvrtak demolirane prostorije SNS-a, dok se na društvenim mrežama dijele snimke brutalnog premlaćivanja prosvjednika u Valjevu.
Prosvjedi se nastavljaju i večeras diljem Srbije uz poruke „Nismo vreće za udaranje“, „Srbija je u Valjevu, a bijes u nama“ i „Tjerali ste djecu da nam kleče, zato će narod da vam ustane“.
N1 Srbija javlja da je 38 građana uhićeno samo u Beogradu. Beogradska Hitna pomoć intervenirala je desetak puta. Na građane je bacana pirotehnika iz smjera policije u Beogradu gdje su bila i oklopna vozila. Najgore je bilo u Kneza Miloša.
Isprevrtani i zapaljeni kontejneri, kordoni policije učinile su da je glavni grad Srbije u petak navečer izgledao poput ratne zone.
Kamere su zabeležile razgovor komandanta Policijske brigade pukovnika Radoslava Repca i odbornika Zeleno-levog fronta u Skupštini GO Novi Beograd Zdravka Jankovića. pic.twitter.com/tVVfactpKr— TV N1 Beograd (@n1srbija) August 15, 2025
Protestne šetnje se održavaju u Valjevu, Beogradu, Novom Sadu, Prijepolju, Zrenjaninu i mnogim drugim gradovima.
RATNA ZONA: Beograd— Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) August 15, 2025
Skoro goloruki građani jurišaju na policiju u punoj opremi, jer im ne praštaju saradnju sa Ćaci ludacima. ✊✊✊
Policija u povlačenju. pic.twitter.com/HUCW7NJJIg
Trenutno je izuzetno napeto u Beogradu gdje su na ulicama od 22 sata pozicionirana oklopna vozila, kako javlja N1 Srbija.
U Novom Sadu su u četvrtak demolirane prostorije SNS-a, dok se na društvenim mrežama dijele snimke brutalnog premlaćivanja prosvjednika u Valjevu.
U Valjevu je prosvjedna šetnja krenula prema zgradi policijske uprave, gdje se i dalje nalazi više uhićenih nakon jučerašnjih događaja. Ivan Manić iz koalicije sVAnuće izjavio je da traže odgovornost gradonačelnika i načelnika policijske uprave.
"Ozlijeđenih građana bilo je mnogo, ali i tu se špekulira brojkama - sigurno više od 60, neke priče govore čak i oko 100", rekao je Manić.
Građani Valjeva tvrde da su u šoku i da ovakvo nasilje pamte još iz vremena fašističke uprave, ističući da je "policija tukla sve što se našlo na ulici".
8 Objava
00:43
prije 12 min.
Uhićenja u Beogradu
U centru Beograda više mladića je uhićeno, javlja reporterka N1 Srbije.
RATNA ZONA: Beograd— Aθαμαη ζαΓλιβλιαηςκι (@atamanzagliblje) August 15, 2025
Ulične borbe u toku. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️pic.twitter.com/xjdWVIx6tM
00:25
prije 29 min.
Napadi u Valjevu: Krenuli su napadi na naše obitelji!
KRENULI SU NAPADI NA NAŠE PORODICE!— STOMF Blokada (@stomfbg_blokada) August 15, 2025
Batinaši su upali u radionicu oca studentkinje našeg fakulteta koja je sinoć bila pretučena u Valjevu od strane “policije” i demolirali celu radionicu. PAJSERIMA su brutalno pretukli njenog oca i čoveka koji se tu nalazio.
DOKLE VIŠE?!
VALJEVO ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/mXUwQ1WUPC— Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7) August 15, 2025
00:12
prije 42 min.
Studenti u Nišu: Ovo više nije naš prosvjed
Iako su studenti u Nišu upozorili građane da večeras ne idu do prostorija SNS-a, dio okupljenih je pozvao da se tamo ide. Student Mateja Nikolić je preko megafona priopćio da to više nije studentski prosvjed, pišu Južne vesti.
Iako su studenti u Nišu upozorili građane da večeras ne idu do prostorija SNS-a, deo okupljenih je pozvao da se tamo ide. Student Mateja Nikolić je preko megafona saopštio da to više nije studentski protest.— Južne vesti (@juznevesti) August 15, 2025
🎥 @tamaratamara pic.twitter.com/OJ1P2Gd9rV
15. kol. - 23:52
Kaos u Beogradu
U Beogradskoj ulici kontejneri su prevrnuti, a gotovo svi i zapaljeni. Vatrogasci gase požare, dok se dim širi ulicom.
Policijska brigada s oklopnim vozilom nalazi se na vrhu Beogradske ulice. Krenuli su od Slavije prema Pravnom fakultetu i Bulevaru kralja Aleksandra.
Reporterke N1 Srbije javljaju da je policija na Slaviji ispaljivala topovske udare.
Topovski udari na Slaviji. pic.twitter.com/ANXEZCLtel— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 15, 2025
Kordoni su prisutni i na drugim mjestima, kao da sprečavaju okupljanje građana.
Demonstranti, uglavnom vrlo mladi muškarci, nalaze se u blizini Pravnog fakulteta. Nekolicina njih nosi metalne šipke i vrlo velike kamenice.
15. kol. - 23:49
Kaos u Valjevu i Nišu
U Nišu je došlo do sukoba između građana i policije, pri čemu je bačeno sredstvo nalik suzavcu
U Valjevu
U Valjevu su večeras zabilježeni vandalizam i nasilje, pri čemu su napadnuti otac studentice i još jedan muškarac.
Studenti iz Valjeva objavili su da su “batinaši” upali i demolirali radionicu njihove kolegice Tamare iz tima prve pomoći, kao i dva automobila koja su se ondje nalazila.
Vojvode Stepe! "VALJEVO, VALJEVO" pic.twitter.com/Asiy4gtQZ5— Ulični hodač (@FantomSlobode4) August 15, 2025
Prema navodima na društvenim mrežama, Tamarin otac zadobio je posjekotinu i ranu na ruci, dok je muškarac koji je bio prisutan pretučen po glavi te su mu oba oka zatvorena. On je hitno prebačen u Beograd.
VALJEVO pic.twitter.com/Fk6eDfi9dG— Džundža Denda (@KrejziKetLejdi) August 15, 2025
Istodobno je demoliran i lokal Skver, čija je radnica teško ozlijeđena – slomljena joj je ruka.
“Krenuli su napadati nas i naše obitelji. Pazite se”, poručili su studenti u objavi.
15. kol. - 23:24
Pirotehnika u Beogradu, situacija mirnija
U središtu Beograda bačena je pirotehnika, a s obje strane zapaljene su baklje te je jedna jelka planula. Žandarmerija se pregrupirala.
Demonstranti se povlače prema Slaviji, dok su u Nemanjinoj ulici zapaljeni kontejneri, a dim se širi posvuda. Dio prosvjednika vraća se prema zgradi Vlade.
U Kneza Miloša situacija je mirnija. Aktivisti pokušavaju spriječiti sukobe, pozivajući prosvjednike da skinu maske i mirno, s podignutim rukama, priđu policiji. Dio prosvjednika bacao je topovske udare i dimne bombe.
15. kol. - 22:29
Policija traži od građana da se povuku
Aktivist Zdravko Janković, vijećnik ZLF-a u Skupštini općine Novi Beograd, razgovarao je sa zapovjednikom policijske brigade Dragoslavom Repcem, koji mu je rekao da je zakon prekršen jer javno okupljanje nije prijavljeno i, kako tvrdi, okupljeni su naoružani, javlja N1 Srbija.
"Upozoravam vas i izdajem jasno naređenje da napustite ovu poziciju ili da se pomaknete na sigurnu udaljenost dolje kako ne biste došli u sukob i kontakt s policijom.
Policija će na ovoj poziciji održavati stabilan javni red i mir. Ako bude napada na policijske službenike i druge građane koji se ovdje nalaze, mi ćemo reagirati u skladu sa zakonom", rekao je on.
Janković je pokušao objasniti da oni nisu naoružani i da samo žele pridružiti se građanima koji su s druge strane, no to im nije bilo dopušteno.
15. kol. - 22:27
Žandarmerija i oklopna vozila u centru Beograda
U 22 sata na ulicama Beograda su oklopna vozila, građanima onemogućen prolaz.
Oklopna vozila s rotacijskim svjetlima zaustavila su se iza kordona policije koji je formiran na ulazu u Ulicu kneza Miloša. S druge strane nalaze se građani koji su s Gazele stigli u centar grada. Oni su postavili kontejnere nasred ulice.
Pojačan kordon Žandarmerije u centru Beograda
Još jedan kordon Žandarmerije stigao je u Ulicu kneza Miloša i pozicionirao se ispred okupljenih građana. Budući da se jedni prosvjednici nalaze ispred Vlade Srbije, a drugi dolaze iz pravca Novog Beograda preko Gazele, policija će se naći između dvije skupine građana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare