Vučić o najavljenom prosvjedu: Bit će nasilja, ali dogodit će se jedno veliko ništa kao i svaki put

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da se ništa značajno neće dogoditi na skupu koji su studenti u blokadi najavili povodom godišnjice pada nadstrešnice novosadske željezničke stanice te je ocijenio da će nakon tog događaja dodatno pasti popularnost studentskog pokreta.
On je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i porodništvo u Beogradu kazao da će studentski prosvjed koji je najavljen za 1. studenoga u Novom Sadu "biti nasilan“, ali da neće imati veći učinak na građane Srbije.
"Tog dana dogodit će se jedno veliko ništa kao i svaki put. Bit će nasilja, ljudi će sve razumjeti, stvarni rezultat bit će dodatni strmoglavi pad njihove popularnosti. Ljudi ne trebaju brinuti“, kazao je Vučić, javlja Nova.rs.
Upitan što misli o tome što dio oporbe bojkotira rad parlamenta, kazao je da ne prati saborsku sjednicu jer je posvećen drugim aktivnostima.
"Nisam pratio što se događalo u Skupštini Srbije, toliko sam imao posla i bavio se drugim temama, nemam pojma što se događalo. Meni je bilo važno da zakon o legalizaciji i ovršiteljima bude na dnevnom redu“, rekao je predsjednik.
