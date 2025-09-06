Valjevo, Subotica, Čačak
VIDEO / "Novi Sad ne praštamo" — prosvjedi u gradovima širom Srbije
Dan nakon prosvjeda u Novom Sadu je bilo mirno, a večeras su održani novi prosvjedi diljem Srbije kao odgovor na policijsku brutalnost. Policija se nalazi u Kampusu, gdje su ispred Rektorata i Filozofskog fakulteta raspoređeni policajci.
Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je ozlijeđeno 13 policajaca, a da su ukupno privedene 42 osobe.
Studenti u blokadi navode da su incidenti bili režirani, te da je postupanje policije bilo unaprijed planirano, a ne reakcija na događaje. Aleksandar Vučić sinoć je zatražio akciju policije protiv N1, a danas i uhićenje osnivača United Grupe Dragana Šolaka.
Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu najavili su prosvjed pod nazivom „Indeks je jači od pendreka“ u ponedjeljak, 8. rujna u 14 sati ispred Vlade Srbije.
„U ponedjeljak sve staje. Vidimo se“, poručili su studenti.
Na društvenim mrežama objavili su i ilustraciju plana prosvjeda: prva točka je Vlada Srbije, zatim Palata pravde, potom zgrada Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata, a na kraju Sektor unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.
Prosvjednici su izašli na ulice u gradovima diljem Srbije, pa su tako, između ostalih, Beograd, Valjevo, Subotica, Kragujevac i Čačak hodali za Novi Sad.
Grupa građana okupila se večeras ispred Policijske uprave u Izvorskoj ulici u Subotici, u znak solidarnosti i podrške građanima Novog Sada koji su u petak navečer doživjeli „brutalnost i represiju policije“.
Prosvjednici su puhali u zviždaljke, a u jednom trenutku odlučili su prići bliže Policijskoj upravi, u naselju Prozivka, s namjerom da razgovaraju s pripadnicima policije, što su i učinili, nakon čega je nekoliko policajaca formiralo kordon ispred postaje.
Prosvjed je protekao mirno, bez incidenata, javila je reporterka agencije Beta.
