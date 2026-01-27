Vučić: Ostavila me djevojka, godinu dana nisam mogao doći k sebi. Tako je i s Europom

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić već se više puta poistovjećivao s državom i narodom i to nije ništa novo. Također je poznato da u svojim javnim nastupima voli krajnje pojednostavljivati stvari kako bi ga, kako sam voli reći, običan narod razumio, piše Nova.rs.
Međutim, sada je spojio te dvije svoje navike i otišao korak dalje, dovodeći u istu ravan probleme koje Srbija ima na putu prema Europskoj uniji i nedaće koje su mučile mladog Aleksandra Vučića kada ga je sa 16 godina ostavila djevojka.
„Ja se sjećam. Imao sam 16, 17 godina, ostavi me djevojka, a ja godinu dana sebi ne mogu doći. I dalje mislim kako ona čeka eto da prođe ta godina dana, pa će ona biti sa mnom. E, tako je i s Europom“, izjavio je Vučić tijekom svog gostovanja na TV Blic.
Video isječak s ovog gostovanja preplavio je društvene mreže i izazavao mnoštvo različitih uglavnom negativnih komentara.
Srbija je, da podsjetimo, u prethodnoj godini zabilježila ozbiljno nazadovanje na svom europskom putu, dok pojedine susjedne zemlje ozbiljno grabe ka članstvu u EU. Pored činjenice da formalni pregovori i otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja već dugo stoje u mjestu, krajem prošle godine službeni Beograd je dobio ozbiljne packe od europskih partnera.
Početkom godine u Srbiju je stigla Misija Europskog parlamenta, čiji su članovi u neslužbenim razgovorima ocijenili da „su znali da je stanje loše, ali da nisu znali da je ovoliko loše“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
