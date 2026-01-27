Crna Gora zatvorila još jedno važno poglavlje: Evo dokad bi mogla ući u Europsku uniju

Crna Gora je u ponedjeljak, na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Europske unije u Bruxellesu, zatvorila pregovaračko poglavlje 32 – Financijski nadzor.
Time je Crna Gora zatvorila 13. od ukupno 33 pregovaračka poglavlja u pregovorima s Europskom unijom.
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos podsjetila je da je Crna Gora u prosincu 2025. zatvorila pet pregovaračkih poglavlja te da je taj niz nastavljen i ove godine. Uz to, napomenula je da Crna Gora obilježava 20 godina od obnove neovisnosti, stoga 2026. godinu neće obilježiti samo proslava tog jubileja, već i predan rad.
„Ovo je dobar početak godine i Crna Gora je na putu da do kraja 2026. zatvori sva preostala poglavlja“, poručila je Kos.
Crnogorski premijer Milojko Spajić kazao je da brzina kojom Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja predstavlja dokaz da je proces proširenja i dalje živ. Spajić također vjeruje da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja ove godine.
„Današnja Međuvladina konferencija dokaz je da na europskom putu nema prečica“, naglasio je.
Poručio je i da je Europska unija, u vremenima nesigurnosti, stup mira, demokracije i vladavine prava.
„Ne postoji veći ideal od ujedinjene Europe. Crna Gora se samouvjereno kreće prema tom cilju“, dodao je Spajić.
Poglavlje 32 – Financijski nadzor odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda u područjima javne unutarnje financijske kontrole, vanjske revizije te najbolje prakse Europske unije i njihove primjene na cijeli javni sektor, kao i na disciplinu i transparentnost u korištenju nacionalnih sredstava i sredstava Europske unije.
Iz crnogorske Vlade ranije je priopćeno da zatvaranje Poglavlja 32 predstavlja važan iskorak na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Crna Gora je dosad zatvorila ukupno 13 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU, što čini gotovo 40 posto ukupnog broja poglavlja.
Prema projekcijama crnogorskih dužnosnika, ta bi država 2027. godine mogla postati punopravnom članicom Europske unije. Pregovore o pristupanju službeno je otvorila 29. lipnja 2012. godine.
Crna Gora je prva država koja pregovara prema novom principu, prema kojem su najvažnija poglavlja, poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost, otvorena na početku pregovaračkog procesa, a zatvaraju se na njegovu kraju.
