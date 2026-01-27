Crna Gora zatvorila još jedno važno poglavlje: Evo dokad bi mogla ući u Europsku uniju

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos podsjetila je da je Crna Gora u prosincu 2025. zatvorila pet pregovaračkih poglavlja te da je taj niz nastavljen i ove godine. Uz to, napomenula je da Crna Gora obilježava 20 godina od obnove neovisnosti, stoga 2026. godinu neće obilježiti samo proslava tog jubileja, već i predan rad.