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Policija istražuje slučaj mogućeg podmetanja požara nakon što je pacijent u nedjelju navečer navodno zapalio svoj krevet u bolnici u Berlinu, pri čemu je ozlijeđeno 15 osoba.

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Istražitelji vjeruju da je pacijent zapalio svoj krevet u sobi na prvom katu bolničke zgrade u istočnoj berlinskoj četvrti Lichtenberg, rekao je glasnogovornik policije.

Vatrogasci su ugasili požar, no dim se proširio i na druge dijelove zgrade, zbog čega je dio bolnice morao biti evakuiran.

Trinaest osoba zadobilo je lakše ozljede.

Medicinskoj sestri i osumnjičeniku za podmetanje požara pružena je liječnička pomoć u bolnici zbog udisanja dima. Medicinska sestra je nakon ambulantnog liječenja puštena kući, dok je pacijent zadržan.

Policija provodi istragu o okolnostima požara.