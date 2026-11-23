DJELOMIČNA EVAKUACIJA
Drama u berlinskoj bolnici: Pacijent podmetnuo požar, ozlijeđeno 13 osoba
Policija istražuje slučaj mogućeg podmetanja požara nakon što je pacijent u nedjelju navečer navodno zapalio svoj krevet u bolnici u Berlinu, pri čemu je ozlijeđeno 15 osoba.
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Istražitelji vjeruju da je pacijent zapalio svoj krevet u sobi na prvom katu bolničke zgrade u istočnoj berlinskoj četvrti Lichtenberg, rekao je glasnogovornik policije.
Vatrogasci su ugasili požar, no dim se proširio i na druge dijelove zgrade, zbog čega je dio bolnice morao biti evakuiran.
Trinaest osoba zadobilo je lakše ozljede.
Medicinskoj sestri i osumnjičeniku za podmetanje požara pružena je liječnička pomoć u bolnici zbog udisanja dima. Medicinska sestra je nakon ambulantnog liječenja puštena kući, dok je pacijent zadržan.
Policija provodi istragu o okolnostima požara.
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