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Dohodovna nejednakost u Europskoj uniji blago se smanjila u 2025. godini. Međutim, razlike između bogatih i siromašnih i dalje se znatno razlikuju među europskim zemljama. Euronews je analizirao kako se te razlike mijenjaju i koji su njihovi uzroci.

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Gospodarski rast dovodi do društvenog napretka samo ako su njegove koristi pravedno raspodijeljene, ističe Eurostat, statistički ured Europske unije. Visoka razina nejednakosti narušava društvenu koheziju, koči gospodarsku aktivnost i slabi demokratsko sudjelovanje građana.

Raste li dohodovna nejednakost u Europi ili se smanjuje? Podaci Eurostata za EU pokazuju blagi pad. U 2025. godini dohodovna nejednakost u Uniji pala je na najnižu razinu otkako se vodi trenutačna serija podataka, koja počinje 2010. godine. Ipak, riječ je o razmjerno kratkom razdoblju. Podaci iz ranijih godina mogli bi pružiti potpuniju sliku.

Dakle, gdje je u Europi dohodovna nejednakost najveća? U kojim je zemljama jaz između bogatih i siromašnih najizraženiji?

Kako se mjeri dohodovna nejednakost?

Za mjerenje dohodovne nejednakosti koristi se Ginijev koeficijent. Njime se uspoređuje raspodjela dohotka u određenoj zemlji sa situacijom u kojoj bi dohodak bio potpuno ravnomjerno raspodijeljen. U izračunu se koristi raspoloživi dohodak kućanstava, prilagođen njihovoj veličini i sastavu.

Vrijednost 0 označava potpunu jednakost, odnosno situaciju u kojoj svi imaju jednak dohodak. Vrijednost 100 označava potpunu nejednakost, pri čemu jedna osoba prima sav dohodak, piše Euronews.

Turska i Bugarska imaju najveću dohodovnu nejednakost

Prema podacima Eurostata, Ginijev koeficijent u 34 obuhvaćene europske zemlje kreće se od 23,0 u Slovačkoj do 43,9 u Turskoj, prema posljednjim dostupnim podacima.

Bugarska ima najveću dohodovnu nejednakost među članicama EU-a, s koeficijentom od 37,7, dok prosjek Europske unije iznosi 29,2.

Slijede Latvija (35,6), Litva (35,5) i Srbija (32,0), koje zajedno s Turskom i Bugarskom čine pet zemalja s najvećom dohodovnom nejednakošću.

Euronews

Iza njih nalaze se Grčka i Crna Gora (obje 31,6), Cipar (31,2) te Italija i Švicarska (obje 31,0). Podaci za Crnu Goru i Švicarsku odnose se na 2024. godinu.

Zašto je dohodovna nejednakost tako niska u Slovačkoj i Belgiji?

Slovačka ima najmanju dohodovnu nejednakost, s Ginijevim koeficijentom od 23,0.

Prema izvješću Europske komisije, razlog su relativno male razlike u dohocima prije oporezivanja, a ne preraspodjela dohotka putem poreznog sustava i socijalnih naknada. Ipak, izvješće upozorava da su određene društvene skupine i dalje u nepovoljnom položaju te da postoje regionalne razlike.

Belgija (23,4), Norveška (23,7), Češka (24,0), Slovenija (24,6) i Poljska (24,9) također imaju Ginijev koeficijent niži od 25.

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), u Belgiji niskoj dohodovnoj nejednakosti pridonose „opsežne porezne politike i sustav socijalnih transfera te snažan institucionalizirani socijalni dijalog”.

Među najvećim gospodarstvima EU-a Njemačka (30,1), Francuska (30,4), Španjolska (30,8) i Italija (31,0) imaju dohodovnu nejednakost iznad prosjeka Unije.

Među nordijskim zemljama Norveška je i dalje jedna od zemalja s najravnomjernijom raspodjelom dohotka. Međutim, Danska (28,2) i Švedska (28,6) sada imaju veću nejednakost od Poljske (24,9) i Rumunjske (27,3). Finska (27,1) nalazi se neposredno ispod Rumunjske.

Zašto su razlike među zemljama toliko velike?

Dohodovna nejednakost znatno se razlikuje među državama jer na nju utječe niz čimbenika specifičnih za pojedinu zemlju, objašnjava Francisco J. Delgado, izvanredni profesor na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj.

Među ključnim čimbenicima ističe tržište rada, nezaposlenost, plaće i državne politike.

„Institucije tržišta rada, sposobnost poreznog sustava i socijalnih transfera da preraspodjeljuju dohodak, gospodarska struktura i produktivnost te ljudski kapital i jednake mogućnosti ključni su čimbenici koji utječu na dohodovnu nejednakost”, rekao je za Euronews.

Zašto Bugarska i dalje ima najveću nejednakost u EU-u?

Bugarska i dalje bilježi najveću dohodovnu nejednakost u Europskoj uniji. Njezina vrijednost u 2025. godini (37,7) nešto je viša od petnaestogodišnjeg prosjeka (37,4).

Delgado objašnjava da je takvo odstupanje posljedica kombinacije nekoliko čimbenika.

Prvi je regresivno oporezivanje, odnosno sustav u kojem se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak građana, uz visoke neizravne poreze.

Drugi su slabi socijalni transferi, uključujući mirovine i socijalnu pomoć.

Također upozorava na podijeljeno tržište rada s velikim udjelom sive ekonomije te izražene demografske i regionalne razlike, unatoč snažnom gospodarskom rastu Bugarske.

Prema OECD-u, visoka nejednakost u Bugarskoj proizlazi iz velikih razlika u tržišnim dohocima, u kombinaciji sa slabom preraspodjelom.

Jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10 posto, bez osobnog neoporezivog odbitka, jedan je od razloga zbog kojih porezni sustav vrlo malo pridonosi smanjenju nejednakosti.

Blagi pad nejednakosti u EU-u od 2010. godine

Ginijev koeficijent Europske unije u 2025. godini blago se smanjio, s 29,4 u 2024. na 29,2.

To je najniža vrijednost u trenutačnoj seriji podataka za EU, koja počinje 2010. godine.

Usporedba najnovijih podataka s prosjekom dostupnih vrijednosti za razdoblje od 2010. do 2024. pokazuje koliko su današnje razine nejednakosti više ili niže od povijesnih prosjeka.

Ginijev koeficijent EU-a u 2025. iznosio je 29,2, dok je prosjek tijekom prethodnih 15 godina bio 30,2.

Rumunjska i Poljska bilježe najveći pad u odnosu na ranije prosjeke

Rumunjska bilježi najveće smanjenje dohodovne nejednakosti u odnosu na svoj povijesni prosjek.

Njezin Ginijev koeficijent u 2025. iznosio je 27,3, što je 6,4 boda manje od prosjeka za prethodno razdoblje (33,7).

Znatno ispod svojih ranijih prosjeka nalaze se i Sjeverna Makedonija (−4,7), Poljska (−4,0), Srbija (−3,5) i Crna Gora (−2,9).

Euronews

Među članicama EU-a, nakon Poljske slijede Španjolska (−2,5), Portugal (−2,3) i Belgija (−2,2).

Delgado navodi da je smanjenje nejednakosti u Poljskoj i Rumunjskoj ponajprije rezultat snažnog gospodarskog rasta, iako postoje razlike između tih dviju zemalja.

Između 2015. i 2025. godine BDP po stanovniku, prilagođen paritetu kupovne moći, porastao je u Poljskoj sa 70 na 81 posto prosjeka EU-a, a u Rumunjskoj s 56 na 78 posto.

Istaknuo je i znatno povećanje minimalne plaće, osobito u Poljskoj, kao i širenje sustava socijalne zaštite te korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

U Mađarskoj i nekoliko nordijskih zemalja nejednakost je iznad ranijih prosjeka

Najveći porast dohodovne nejednakosti u odnosu na povijesni prosjek zabilježila je Mađarska.

Njezin Ginijev koeficijent u 2025. iznosio je 29,5, odnosno 1,9 bodova više od prosjeka od 27,6.

Slijede Švedska (+1,6) i Finska (+1,3).

Švicarska (+1,0), Turska (+0,9) i Luksemburg (+0,9) također su u posljednjim dostupnim podacima zabilježili vrijednosti više od svojih ranijih prosjeka.

Danska je bila 0,8 bodova iznad svojeg prosjeka, dok je Norveška bila 0,8 bodova ispod njega.

Delgado ističe da su se nordijske zemlje posljednjih godina suočavale s gospodarskim poteškoćama, uključujući visoku nezaposlenost u Finskoj i Švedskoj.

Turska i dalje znatno iznad prosjeka EU-a

Ginijev koeficijent Turske od 2010. godine zadržao se na približno istoj razini.

U 2025. iznosio je 43,9, dok je prosjek za razdoblje od 2010. do 2024. bio 43.

Razlika između Turske i prosjeka Europske unije u 2025. godini iznosila je gotovo 15 bodova.

Prema OECD-u, visoka dohodovna nejednakost u Turskoj odražava velike razlike u obrazovanju, vještinama i mogućnostima ostvarivanja prihoda.

„Porezni sustav i sustav socijalnih naknada među onima su s najslabijim učinkom preraspodjele dohotka u OECD-u zbog svojeg ograničenog obuhvata”, navodi se u izvješću te organizacije iz 2025. godine.

U mnogim zemljama posljednje dostupne vrijednosti bliske su njihovim povijesnim prosjecima.

Austrija i Litva nalaze se samo 0,1 bod ispod svojih prosjeka, dok je Malta 0,1 bod iznad svojeg prosjeka.