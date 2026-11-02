Nogometna elita
Objavljeni kandidati za idealnu momčad svijeta: Među 26 nogometaša nema nijednog Hrvata
Međunarodno udruženje profesionalnih nogometaša (FIFPro) objavilo je popis 26 igrača koji konkuriraju za idealnu momčad 2026. godine.
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Među 26 kandidata nema niti jednog hrvatskog nogometaša, a popis predvodi engleski napadač Harry Kane koji je nedavno nagrađen Zlatnom loptom.
Službeno će idealna momčad za 2026. biti objavljena 9. studenoga, a u izboru je sudjelovalo 19.806 nogometaša iz 75 zemalja. Idealnu će momčad činiti vratar, trojica obrambenih igrača, trojica veznih igrača i trojica napadača uz jednog nogometaša, bez obzira na poziciju, koji je dobio najveći broj glasova, a nije se po ranijem kriteriju plasirao među najboljih jedanaest.
Kandidati za idealnu momčad 2026.:
Vratari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa / Chelsea), David Raya (Arsenal)
Obrana: Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Achraf Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
Vezni red: Jude Belllingham (Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United)), Enzo Fernandez (Chelsea / Manchester City), Pedri (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City / Barcelona), Vitinha (PSG)
Napadači: Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern), Hviča Kvarachelia (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Lamine Yamal (Barcelona).
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