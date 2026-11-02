Službeno će idealna momčad za 2026. biti objavljena 9. studenoga, a u izboru je sudjelovalo 19.806 nogometaša iz 75 zemalja. Idealnu će momčad činiti vratar, trojica obrambenih igrača, trojica veznih igrača i trojica napadača uz jednog nogometaša, bez obzira na poziciju, koji je dobio najveći broj glasova, a nije se po ranijem kriteriju plasirao među najboljih jedanaest.