REUTERS/Evelyn Hockstein

Američki zastupnici iz obiju stranaka u ponedjeljak su oštro kritizirali Nvidijinu odluku o ponovnom imenovanju Jensena Huanga na mjesto izvršnog direktora te su rekli da Kongres mora donijeti zakon kojim će se spriječiti izvoz američkih čipova u Kinu te da treba odgovore.

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Demokratska senatorica Elizabeth Warren, koja će od siječnja predsjedati Bankarskim odborom, nazvala je odluku o ponovnom imenovanju Huanga "nepromišljenom", dodavši da uprava još uvijek duguje Kongresu odgovore o usklađenosti tvrtke s američkim propisima o kontroli izvoza.

"Povratak Jensena Huanga samo povećava hitnost donošenja dvostranačkih zakona o kontroli izvoza i jamstva po kojemu Nvidia ne lobira za ukidanje tog zakona i ne ugrožava našu nacionalnu sigurnost", rekla je Warren.

Nvidia nije odmah komentirala njihove izjave. Predsjednik Donald Trump CNBC-u je rekao kako je i on vršio pritisak na upravu Nvidije da Huanga vrati na posao.

Prošli tjedan Huang je pristao svjedočiti pred američkim Senatom na javnom saslušanju, rekao je pomoćnik republikanskog američkog senatora Tima Scotta, dok zastupnici istražuju navode o Huangovim vezama sa ženom optuženom da je kineska špijunka.

Republikanski zastupnik Don Bacon je rekao: "Huanga je kompromitirala i iskoristila kineska špijunka. Nvidia je trebala krenuti dalje bez Huanga i ignorirati neobjašnjivu želju administracije da spasi Huanga. Kongres mora otkriti tko je odobrio prodaju vrhunskih računalnih čipova Kini."

Huang je pristao na intervju iza zatvorenih vrata s predstavnicima triju odbora Zastupničkog doma, koji je zakazan za 1. prosinca.

Demokratska zastupnica Debbie Dingell rekla je da je uprava Nvidije "donijela neodgovornu odluku o vraćanju Jensena Huanga na posao prije nego što ga je Kongres uopće čuo."

"Postoje važna pitanja nacionalne sigurnosti na koja još treba odgovoriti. Uprava mora objasniti zašto je bila spremna krenuti dalje bez tih odgovora", rekla je.