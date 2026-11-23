napad na izbjeglički kamp
Izraelski napadi u Gazi ubili najmanje troje Palestinaca, uključujući i zaposlenika UN-ove agencije
U izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze u ponedjeljak su ubijene najmanje tri osobe, uključujući zaposlenika UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA), priopćili su agencija i lokalni zdravstveni dužnosnici.
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Zaposlenik UNRWA-e, kojeg su zdravstveni djelatnici identificirali kao Adela Al-Hela, radio je u blizini bunara u izbjegličkom kampu Džabalija na sjeveru Pojasa Gaze, naveli su agencija i medicinski izvori. U napadu su ranjene još tri osobe.
„Prema prvim informacijama, napad je pogodio cilj na ulici u blizini bunara, gdje su se nalazili zaposlenici UNRWA-e i zaštitar. Zaposlenici su obavljali svoje redovite dužnosti povezane s radom bunara”, izjavio je glasnogovornik UNRWA-e za Reuters.
Izraelska vojska, odgovarajući na Reutersov zahtjev za komentarom, priopćila je da provjerava navode o napadu.
Tijelo Al-Hela bilo je umotano u bijeli pokrov, dok je njegov plavi prsluk s logotipom UNRWA-e bio natopljen krvlju. Prijatelji i članovi obitelji opraštali su se od njega ispred bolničke mrtvačnice.
„Ubijen je u izraelskom napadu na kamp Džabalija. Izraelska vojska ne pravi nikakvu razliku između civila i drugih ljudi, čak ni zaposlenika Ujedinjenih naroda”, rekao je Al-Helov brat Nizar, klečeći pokraj njegova tijela.
„Otišao je pokrenuti bunar kako bi stanovnike kampa Džabalija opskrbio vodom. U agenciji je radio 35 godina”, izjavio je za Reuters.
U novom napadu na grad Gazu ubijene još dvije osobe
Kasnije u ponedjeljak izraelski zračni napad pogodio je vozilo u zapadnom dijelu grada Gaze, pri čemu su ubijene dvije osobe, a više ih je ranjeno, izvijestili su zdravstveni djelatnici.
Izraelska vojska nije odmah komentirala taj napad.
Primirje postignuto u listopadu 2025. uz potporu Sjedinjenih Američkih Država zaustavilo je velike borbene operacije na razorenom palestinskom teritoriju, ali nije zaustavilo izraelske napade na Gazu niti dovelo do razoružanja Hamasa.
Prema palestinskim i izraelskim podacima, od stupanja primirja na snagu ubijeno je najmanje 1600 Palestinaca i pet izraelskih vojnika.
Izraelske snage trenutačno kontroliraju oko dvije trećine Pojasa Gaze, u usporedbi s nešto više od polovice teritorija u trenutku stupanja primirja na snagu. Hamas kontrolira uzak pojas teritorija duž obale Gaze.
Više od dvije godine izraelskih napada na Gazu
Izraelski napadi na Pojas Gaze, koji traju više od dvije godine, ubili su desetke tisuća ljudi, izazvali krizu gladi, prisilili cjelokupno stanovništvo Gaze na raseljavanje unutar teritorija te doveli do zaključaka o počinjenom genocidu, koje su iznijeli znanstvenici i istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda.
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