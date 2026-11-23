Rafale vs. JF-17 Thunder
Indija nakon zračnih sukoba s Pakistanom 2025. ima tri Rafalea manje
Broj aktivnih borbenih zrakoplova Rafale u indijskom ratnom zrakoplovstvu smanjen je s 35 na 32 u najnovijem izdanju međunarodnog imenika vojnog zrakoplovstva, što je ponovno potaknulo pitanja o indijskim gubicima tijekom vojnog sukoba s Pakistanom u svibnju 2025. godine.
Revidirani podaci, objavljeni u imeniku World Air Forces 2027 britanskog zrakoplovnog časopisa FlightGlobal, ponovno su otvorili pitanje razmjera indijskih gubitaka tijekom operacije Sindoor.
Nakon napada u Pahalgamu, u dijelu Kašmira pod indijskom upravom, 22. travnja 2025., Indija je 7. svibnja pokrenula vojnu operaciju i napala nekoliko ciljeva duboko na pakistanskom teritoriju, piše Middle East Eye.
U jednom od najvećih zračnih sukoba 21. stoljeća mobilizirano je više od 114 borbenih zrakoplova koji su sudjelovali u borbenim djelovanjima s obiju strana granice.
Prema vojnim izvješćima i obrambenim analizama, u sukobu koji je trajao približno 50 minuta sudjelovala su 72 zrakoplova indijskog ratnog zrakoplovstva (IAF) i 42 zrakoplova pakistanskog ratnog zrakoplovstva (PAF).
Pakistan je tada koristio, između ostalih, JF-17 Thunder, borbene zrakoplove generacije 4,5, koje je proizveo u suradnji s Kinom.
Pakistan je tvrdio da je tijekom sukoba srušio šest indijskih vojnih zrakoplova, uključujući tri Rafalea. New Delhi osporio je razmjere gubitaka koje je naveo Islamabad, ali nije objavio detaljan pregled vlastitih gubitaka zrakoplova.
Indija priznala gubitke, ali nije otkrila njihov broj
Tijekom vojnog brifinga 11. svibnja indijski maršal zrakoplovstva Awadhesh Kumar Bharti priznao je da je Indija izgubila zrakoplove, ali nije želio otkriti njihov broj ni tipove.
„Nalazimo se u borbenoj situaciji, a gubici su sastavni dio borbenih djelovanja”, izjavio je Bharti.
Načelnik indijskog Stožera obrane, general Anil Chauhan, također je potvrdio da je Indija tijekom sukoba izgubila zrakoplove.
Upitan o gubicima, Chauhan je rekao da je najvažnije razumjeti zašto je do njih došlo i kako je vojska na njih odgovorila. Indija je 2016. godine potpisala ugovor s Francuskom o kupnji 36 borbenih zrakoplova Rafale.
U prethodnom izdanju imenika FlightGlobala, objavljenom krajem 2025., navedeno je da je 35 tih zrakoplova aktivno. U najnovijem izdanju taj je broj smanjen za tri, no nije navedeno koji su zrakoplovi uklonjeni iz aktivne flote niti su objašnjeni razlozi promjene.
Indija planira kupnju još 114 Rafalea
Rasprava o broju aktivnih zrakoplova odvija se u trenutku kada Indija planira znatno proširenje svoje flote Rafalea. U travnju 2025. Indija i Francuska potpisale su međudržavni sporazum o nabavi 26 borbenih zrakoplova Dassault Rafale Marine za indijsku ratnu mornaricu.
Ti su zrakoplovi namijenjeni djelovanju s indijskih nosača zrakoplova, čime bi se ojačale borbene sposobnosti mornaričkog zrakoplovstva.
Indija također radi na nabavi dodatnih 114 borbenih zrakoplova Rafale za svoje ratno zrakoplovstvo. Prema medijskim izvješćima, vrijednost planirane nabave procjenjuje se na približno 3,25 bilijuna rupija, odnosno 39 milijardi dolara.
Bila bi to jedna od najvećih indijskih nabava borbenih zrakoplova, a dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog smanjenja broja operativnih borbenih zrakoplova u indijskom ratnom zrakoplovstvu.
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